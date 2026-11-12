Mara Venier rivela i conflitti con Rai 1: l'addio al BSMT e la mancanza di chiarezza

Mara Venier racconta i motivi dell'allontanamento da Ballando con le Stelle. Il contrasto con il direttore Rai 1 e la mancanza di comunicazioni chiare.

Mara Venier ha svelato i retroscena del suo temporaneo allontanamento dalla conduzione di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha spiegato che il passaggio al Ballarè Sport Media Team fu causato da una gestione opaca delle comunicazioni.

La gestione opaca di Rai 1

Secondo quanto dichiarato nella sua testimonianza, il disagio di Mara Venier nacque prima del definitivo ritorno al programma televisivo. In quell'arco di tempo, vennero fissati diversi appuntamenti che furono successivamente rimandati senza una valida motivazione. La conduttrice ha definito queste spiegazioni insoddisfacenti e profondamente deludenti.

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Un elemento che ferì particolarmente Mara Venier fu il metodo utilizzato dalla dirigenza per gestire la decisione sul suo futuro nel format. La mancanza di trasparenza creò una situazione di instabilità che la conduttrice non poteva accettare. Il disagio derivava dalla sensazione di essere presa in giro piuttosto che trattata con rispetto professionale.

Il ruolo di Giancarlo Leone

Mara Venier ha citato esplicitamente il nome dell'allora direttore di Rai 1, Giancarlo Leone, nel ricostruire gli scambi avvenuti durante quel periodo complesso. La conduttrice ha raccontato che venivano forniti messaggi ambigui che lasciavano spazio a interpretazioni errate. Questo approccio comunicativo generava confusione e frustrazione.

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La conduttrice ha spiegato di aver preferito ricevere una risposta definitiva, anche se dolorosa, piuttosto che continuare a vivere nell'incertezza. Non desiderava rimanere in una posizione di attesa indefinita. Per Mara Venier, la chiarezza è sempre stata un valore fondamentale nel lavoro.

La comunicazione tardiva e definitiva

La comunicazione ufficiale arrivò infine durante una cena, in un momento di vita privata che fu interrotto da notizie professionali. La conduttrice era accompagnata dal marito e dal suo agente di allora. Anche l'agente era presente con la propria moglie durante quell'incontro.

Mara Venier ha espresso il suo dispiacere per le dinamiche interne alla catena di montaggio televisiva. Ha descritto come la sensazione di essere data per scontata fosse molto sgradevole. Per la conduttrice, sapere le cose come stavano era preferibile a essere trattata con superficialità. Questo episodio ha segnato un punto di svolta nella sua relazione con la rete pubblica.