Mara Venier su Barbara D'Urso: addio a Ballando con le stelle?

Mara Venier interpreta il disagio di Barbara D'Urso dopo la lite con Guillermo Mariotto, aprendo alla possibile uscita anticipata dal programma di Milly Carlucci.

Barbara D'Urso potrebbe lasciare anticipatamente Ballando con le stelle. La conduttrice è stata oggetto di un duro scontro in diretta tv con il giurato Guillermo Mariotto durante la recente puntata del programma condotto da Milly Carlucci. Questo evento ha generato un enorme riscontro mediatico, occupando le prime pagine dei giornali e i palinsesti dei talk show. La vicenda è stata ampiamente discussa anche nella serata di ieri su Rai Uno, attirando l'attenzione di numerosi telespettatori.

Le parole di Mara Venier su Domenica In

Mara Venier ha parlato dello scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto nella sua trasmissione Domenica In. La conduttrice ha espresso grande empatia nei confronti della collega, sottolineando quanto la situazione l'avesse turbata. Secondo Venier, Barbara D'Urso era in uno stato di malessere evidente e si sentiva attaccata senza motivo. La conduttrice ha dichiarato di essere dalla parte di D'Urso, definendola una signora che ha subito un'aggressione verbale premeditata e non protetta dalla produzione.

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La lite con Guillermo Mariotto in studio

Lo scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto è avvenuto in diretta televisiva, creando un'atmosfera tesa e inaspettata. Mariotto ha pronunciato parole che sono state interpretate come un attacco personale da parte della giurata. D'Urso ha reagito duramente, definendo la situazione una vera e propria aggressione verbale. La conduttrice ha accusato la padrona di casa, Milly Carlucci, di non aver difeso i componenti del suo staff o delle giurie come promesso nelle settimane precedenti.

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Il video-sfogo notturno di D'Urso

Barbara D'Urso ha pubblicato un video-sfogo alle ore quattro e trenta del mattino, esprimendo il suo profondo disgusto per l'accaduto. Nel lungo monologo, ha affermato di non essersi sentita protetta e che la questione è proseguita come se nulla fosse successo. Ha concluso il messaggio con una frase sibillina, dicendo di perdonare sempre ma che questa volta no, e che forse sa già cosa succederà. Questo video è stato letto da Mara Venier come un segnale chiaro di intenzioni di addio al programma.

I possibili scenari futuri del programma

Le dichiarazioni di Mara Venier hanno trasformato una semplice lite in una possibile crisi di programma. La conduttrice di Domenica In ha lasciato intendere che l'intenzione di Barbara D'Urso potrebbe essere quella di andarsene. Questa ipotesi trova terreno fertile nel malessere espresso dalla giurata nel suo messaggio notturno. La rottura definitiva sembra ora sempre più probabile, anticipando una uscita clamorosa dalla trasmissione di Rai Uno.