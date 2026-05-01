Maradona soffriva di disturbo bipolare e narcisistico: la rivelazione dello psicologo del team medico

Lo psicologo Carlos Diaz, testimoniando nel processo per la morte di Diego Maradona, ha rivelato che il campione argentino soffriva di disturbo bipolare e disturbo narcisistico di personalità, oltre alle note dipendenze da alcol e psicofarmaci. La testimonianza apre nuovi interrogativi sulla qualità delle cure prestate.

Diego Armando Maradona, l'icona indiscussa del calcio mondiale, conviveva con complesse problematiche di salute mentale , tra cui un disturbo bipolare e un disturbo narcisistico di personalità.

Questa rivelazione, sconvolgente e al contempo illuminante, è stata resa pubblica da Carlos Diaz, psicologo e membro del team medico che si prendeva cura del campione argentino, durante il processo in corso a San Isidro, Buenos Aires. Il processo vede coinvolti sette specialisti – un medico, uno psichiatra, uno psicologo e diversi infermieri – accusati di potenziale negligenza nella gestione delle cure di Maradona, culminata nella sua tragica scomparsa nel novembre del 2020.

La testimonianza di Diaz rappresenta una svolta significativa nel caso, poiché è la prima volta che un professionista sanitario ammette pubblicamente la presenza di una diagnosi di disturbo mentale nel celebre calciatore. Diaz, esperto in dipendenze, ha descritto in dettaglio le sfide affrontate durante il percorso di cura di Maradona.

Oltre alla nota dipendenza da alcol e psicofarmaci, il team medico ha dovuto affrontare la complessità del disturbo bipolare, caratterizzato da oscillazioni estreme dell'umore, e del disturbo narcisistico di personalità, che si manifesta con un'eccessiva autostima, un bisogno costante di ammirazione e una mancanza di empatia. Lo psicologo ha sottolineato come queste condizioni abbiano profondamente influenzato il comportamento e le scelte di vita di Maradona, contribuendo alla sua vulnerabilità e alla sua difficoltà nel gestire le frustrazioni.

Diaz ha inoltre evidenziato un legame stretto tra l'abuso di sostanze e i successi sportivi di Maradona, suggerendo che il campione utilizzasse droghe e alcol come meccanismo di coping per affrontare la pressione e le aspettative. Di fronte alla frustrazione, derivante magari dalla fine della carriera o da difficoltà personali, Maradona non era in grado di trovare strategie alternative per gestire le proprie emozioni, ricorrendo così a comportamenti autodistruttivi.

Nonostante le difficoltà, Diaz ha affermato di aver assistito a un significativo miglioramento nelle ultime settimane di vita di Maradona, riuscendo ad aiutarlo a raggiungere un periodo di sobrietà. La testimonianza di Carlos Diaz solleva interrogativi cruciali sulla qualità delle cure prestate a Maradona e sulla responsabilità del team medico nella sua morte.

Il processo mira a stabilire se gli specialisti abbiano agito con la dovuta diligenza e professionalità, o se abbiano commesso errori che abbiano contribuito al decesso del campione. La rivelazione dei disturbi mentali di Maradona aggiunge un ulteriore livello di complessità al caso, evidenziando la necessità di un approccio olistico alla cura di atleti e personaggi pubblici, che tenga conto non solo degli aspetti fisici, ma anche di quelli psicologici ed emotivi.

La vicenda di Maradona, oltre a essere una tragedia personale, rappresenta un monito sull'importanza della prevenzione e del trattamento delle dipendenze e dei disturbi mentali, soprattutto in contesti di grande pressione e visibilità mediatica. La sua storia ci ricorda che anche le figure più celebrate e apparentemente invincibili possono essere vulnerabili e bisognose di aiuto.

La testimonianza di Diaz, pur essendo dolorosa, potrebbe contribuire a una maggiore consapevolezza e a un cambiamento culturale nei confronti della salute mentale, incoraggiando le persone a cercare aiuto senza vergogna e a rompere il silenzio che spesso circonda queste problematiche. Il processo continua e si attendono ulteriori sviluppi per fare luce sulle circostanze della morte di Diego Armando Maradona e sulle responsabilità dei professionisti coinvolti





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