Il nuovo speciale di Le Iene del 29 novembre 2026 esamina le dinamiche sociali e familiari che portano gli adolescenti italiani verso la violenza, esplorando istituti e comunità.

Il nuovo appuntamento con il format investigativo di Italia 1 porta in studio una riflessione approfondita sul fenomeno del disagio giovanile e sulle sue conseguenze sociali. La puntata in questione, intitolata " Gioventù Bruciata", fa parte della trasmissione " Le Iene presentano: Inside" e prevede la sua messa in onda il 29 novembre 2026. L'obiettivo principale del documentario è superare le etichette superficiali per indagare le storie personali, le vulnerabilità e i percorsi di vita difficili che caratterizzano l'adolescenza a rischio.

Approfondimento sul fenomeno maranza e marginalità

Lo speciale si concentra su una generazione spesso descritta attraverso stereotipi negativi, cercando di comprendere cosa spinga alcuni adolescenti verso la strada della violenza e della criminalità. Il reportage esplora quanto incidano il contesto familiare e sociale, nonché le esperienze vissute e la mancanza di punti di riferimento stabili. In Italia, il termine "Maranza" è diventato ricorrente nel dibattito pubblico per indicare gruppi di giovani associati a comportamenti provocatori, atteggiamenti aggressivi e episodi di violenza.

Also read Sabotaggio Russia Europa: Attacchi Drone 2026

Immersi nelle strutture correctionali e terapeutiche

Per andare oltre i giudizi sommari, la produzione di "Le Iene presentano: Inside" ha effettuato un accesso diretto negli istituti penali per minorenni e nelle comunità terapeutiche italiane. All'interno di queste strutture, gli autori dello speciale incontrano ragazzi che hanno già avuto a che fare con la giustizia o che stanno affrontando percorsi complessi di recupero. La narrazione mira a conoscere da vicino le loro esperienze, le difficoltà affrontate e le ragioni che possono aver contribuito a scelte autodistruttive, evidenziando un'inquietudine che può sfociare in gesti estremi.

Advertisement

Ricostruzione delle vite ai margini della società

Le testimonianze raccolte permettono di ricostruire vicende accomunate da una mancanza di sostegno adeguato. Alcuni dei ragazzi incontrati sono finiti nelle pagine della cronaca giudiziaria per atti di illecito, mentre altri raccontano un'esistenza segnata da difficoltà economiche o relazionali e da una crescita troppo rapida e priva di guida. Il filo conduttore della puntata è il tentativo di capire chi siano davvero le nuove generazioni che vivono ai margini e quali circostanze sociali ed economiche possano alimentarne la rabbia e il senso di esclusione.

Analisi del confine tra trasgressione e reato

Lo speciale non si limita a etichettare i giovani come criminali, ma cerca di analizzare il confine sottile tra disagio psicologico, trasgressione sociale e vera criminalità organizzata o organizzata in bande. Il reportage si propone di rispondere a domande cruciali sul futuro dei giovani a rischio e sull'efficacia degli interventi sociali attuali. Attraverso l'ascolto dei protagonisti, si intende fornire una panoramica realistica sui fattori di rischio e sulle possibili vie di uscita dalla spirale della violenza, offrendo uno spunto di riflessione nazionale sul tema del welfare giovanile e della prevenzione."}}