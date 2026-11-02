Maranza e tribù giovanili: evoluzione sociale e protesta in Italia

Analisi sociologica delle proteste giovanili in Italia e dell'evoluzione delle tribù dai capelloni ai maranza, tra identità e disagio sociale.

Negli ultimi mesi le piazze d'Italia si sono nuovamente riempite di voci giovani, mostrando una forza di mobilitazione che non si vedeva da tempo. Che le proteste vertano su temi climatici, diritti sociali o condizioni lavorative, emerge chiaramente l'esigenza di una nuova generazione di rendere visibile il proprio dissenso. Per comprendere appieno le motivazioni di questi movimenti e le modalità con cui comunicano il proprio malcontento, è utile analizzare la trasformazione storica delle tribù giovanili nel Belpaese.

Evoluzione delle tribù giovanili

Le radici di questa appartenenza collettiva affondano nelle origini del boom economico, periodo in cui l'Italia trasformava la sua struttura da prevalentemente agricola a industriale. In quella fase, le strade iniziarono a popolarsi di corpi che si distinguevano nettamente, opponendo alla divisa formale della camicia e della cravatta un abbigliamento alternativo. Questi giovani, similmente alle future controparti, sentivano il bisogno imperioso di occupare lo spazio pubblico e di trovare sicurezza nel gruppo. Tuttavia, la rottura operata da queste prime tribù era caratterizzata da una certa innocenza, poiché non mirava all'approvazione del mercato o al consumo di marchi firmati, bensì alla ricerca di un nuovo linguaggio culturale.

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I ragazzi di quegli anni rubarono le prime parole al rock and roll angloamericano per distaccarsi dal conformismo imposto dalle famiglie. Nel decennio successivo, il significato delle strade cambiò radicalmente: da luogo di svago, diventarono il teatro incandescente della politica attiva. Elementi come il loden, la sciarpa palestinese, le scarpe spartane e i parka militari divennero l'armatura collettiva di assemblee, occupazioni e cortei. Sebbene la forza del senso di appartenenza rimanesse simile a quella dei primi movimenti giovanili, lo scopo della musica non era più suonare la chitarra ma fare militanza politica. Anche il lessico si fece più denso, assorbendo termini ideologici e marxisti in nome di un impegno totale nella società.

Dalla militanza ai consumi di marca

Negli anni Ottanta, con il declino della spinta militante, emerse la prima tribù interamente dedicata alla sacralità della griffe e del marchio esibito. I contenuti di questa subcultura erano agli antipodi rispetto al passato: intorno ai bar di riferimento, la divisa divenne costosa, includendo piumini Moncler, felpe Napapijri e scarponcini Timberland. Questo stile era accompagnato da un gergo veloce, ironico e ricco di abbreviazioni, concepito principalmente per il divertimento e la distinzione sociale. Quando il sogno di un lusso facile si infranse contro le nuove crisi economiche, l'estetica giovanile degli anni Novanta si presentò più spigolosa e difensiva.

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In questa nuova fase, la passione si spostò sui motorini modificati e sulle discoteche di quartiere. Le tute lucide e le scarpe vistose non cercavano più l'approvazione delle boutique del centro, ma trasformavano le periferie in micro-comunità aperte e variegate. I giovani frequentavano piccoli locali alternativi e festival musicali, cambiando completamente rotta rispetto alle mode precedenti. Anche il modo di comunicare si trasformò, abbandonando i dialetti locali per incorporare parole inglesi nate con i primi blog, i social network e l'avvento della nuova era digitale globale.

L'identità dei maranza a Milano

Il fenomeno attualmente definito maranza, emerso dal dibattito pubblico, dai social network e dai telegiornali, viene spesso evocato con toni allarmistici o ridotto a una singola questione di sicurezza e decoro pubblico. In realtà, questi ragazzi esprimono dinamiche sociali complesse. Nati nelle periferie metropolitane, la mancanza di centri di aggregazione li spinge a riappropriarsi della strada o delle stazioni. I social network diventano un amplificatore per uscire dall'invisibilità sociale, dove l'esibizione del gruppo o di un capo d'abbigliamento specifica serve a conquistare un riscatto simbolico e un'identità forte e riconoscibile.

Dietro la nascita di ogni tribù giovanile vi è quasi sempre uno strano cortocircuito comunicativo: i ragazzi vivono la propria appartenenza dal basso, mentre l'etichettatura proviene dai mass media, dalla pubblicità o dalla saggistica sociologica. Etichettare un fenomeno sociale spesso induce a pensare che sia possibile addomesticarlo, ma la realtà è più complessa. L'etichetta nata nei rotocalchi scandalistici per marchiare con disprezzo i giovani che portavano i capelli lunghi sui modelli dei Beatles o dei Rolling Stones, fu battezzata ironicamente dai media e dai coetanei perché il loro epicentro esistenziale ruotava attorno al fast food Al Panino di Piazza Liberty.

Il termine maranza e la sua origine

Oggi la dinamica si è spostata verso la viralità della rete: parole nate nei quartieri come offese o modi di dire dei ragazzi, vengono poi sdoganate dalla musica rap, dalla trap e dai social network. Quanto al termine maranza, questo è nato a Milano già negli anni Ottanta, con un'attestazione documentata anche in un brano del 1988. Inizialmente, era un sinonimo di tamarro o coatto, riferito a giovani di periferia o frequentatori di discoteche dai modi considerati rozzi. L'Accademia della Crusca spiega che i maranza sono accomunati da stili d'abbigliamento specifici, come abiti griffati spesso contraffatti, gusti musicali legati alla trap, e un linguaggio e un atteggiamento grezzi o volgari, riflettendo una precisa identità di origine e di contesto sociale nordafricano e immigrato in Italia.