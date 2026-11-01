Maratona di New York 2026: Yeman Crippa secondo, record italiano dopo 30 anni

Yeman Crippa arriva secondo alla maratona di New York 2026. È il miglior piazzamento italiano in 30 anni. Scopri la storia e i tempi di questa impresa storica.

Yeman Crippa ha scritto una pagina di storia nel mondo dell atletica leggera. Il 30enne atleta italiano è arrivato secondo alla maratona di New York 2026. Questo risultato rappresenta il miglior piazzamento di un corridore italiano nella gara maschile degli ultimi trentanni. La competizione si è tenuta il 3 novembre 2026 e ha visto un drammatico scontro finale tra i primi classificati.

Crippa conquista il secondo posto

Il corridore ha tagliato il traguardo con un tempo di 2 ore, 6 minuti e 14 secondi. Si è arreso soltanto allultimo metro, perdendo contro lo svedese Andreas Almgren. Almgren ha vinto la gara al suo debutto sulla distanza dei 42,195 chilometri con un tempo di 2 ore, 6 minuti e 1 secondo. La terza posizione è andata a Kamohelo Mofolo, atleta del Lesotho, che ha fermato il cronometro a 2 ore, 6 minuti e 26 secondi.

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La lotta per il successo è durata fino agli ultimi 400 metri della gara. Crippa ha dato il massimo per provare a superare il rivale scandinavo, ma Almgren è riuscito a staccarlo in un finale di gara ad alta intensità. Nonostante la mancata vittoria, il secondo posto è un traguardo eccezionale. Yeman diventa il settimo italiano a conquistare un podio nella storia di questa competizione iconica.

Un record storico per lItalia

Questo risultato segna la sesta prestazione di sempre realizzata da un atleta italiano a New York. Riporta lItalia ai vertici assoluti della corsa su strada nella Grande Mela. Lultimo azzurro sul podio era stato Eyob Faniel, che arrivò terzo nel 2021. Per trovare un piazzamento migliore nella classifica maschile bisogna risalire al 1996, anno in cui Giacomo Leone vinse la competizione.

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La prestazione di Crippa a New York dimostra un livello di forma fisica eccellente. Il tempo totale lo colloca tra i migliori corridori della storia della specialità in Italia. Questo secondo posto è la conferma di un percorso atletico in forte ascesa dopo diversi anni di fatica e riscoperta della forma. Il pubblico presente ha applaudito a lungo la prestazione del giovane trentino.

La straordinaria storia personale

Yemaneberhan Crippa, noto semplicemente come Yeman, è nato il 15 ottobre 1996 a Dessiè, in Etiopia. La sua vita è cambiata radicalmente da bambino a causa della guerra civile che devastava il suo paese di origine. A seguito dei conflitti, fu separato dalla famiglia dorigine e finì in un orfanotrofio ad Addis Abeba. La sua storia ha avuto un lieto fine nel 2003, quando venne adottato insieme ai suoi fratelli.

La nuova famiglia è italiana e si chiama Roberto e Luisa Crippa. Si trasferirono a Montagne, nei pressi di Tione di Trento, in Italia. È lì che Yeman è cresciuto e ha scoperto la passione per lo sport. Inizialmente si dedicò al calcio, ma fu Marco Borsari, tecnico dellAtletica Valchiese, a indirizzarlo verso la corsa. Successivamente passò sotto la guida di Massimo Pegoretti, che resta il suo allenatore attuale.

Anche suo fratello maggiore, Nekagenet Crippa, ha intrapreso la carriera nellatletica leggera, vestendo la maglia della Nazionale italiana. Il nome completo Yemaneberhan significa in lingua amarica il braccio destro di Dio. Questa etimologia sembra quasi presagire il destino del giovane atleta, diventato un punto di riferimento per lo sport italiano.

Dal bronzo europeo alla svolta in maratona

Il talento di Crippa emerse già nelle categorie giovanili, ma i grandi successi internazionali arrivarono da senior. Agli Europei di Monaco di Baviera del 2022 vinse loro nei 10.000 metri e il bronzo nei 5.000. Due anni più tardi, agli Europei di Roma 2024, si laureò campione continentale nella mezza maratona. Contribuì anche al successo dellItalia nella classifica a squadre di quella competizione.

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Nel corso della sua carriera ha riscritto numerosi primati nazionali italiani. Ha migliorato i record dai 3.000 ai 10.000 metri in pista, oltre che nelle distanze su strada. Nel febbraio 2026 stabilì il record italiano della mezza maratona a Napoli, fermando il cronometro a 59 minuti e un secondo. Era il primo italiano a scendere sotto lora in questa distanza.

Il passaggio alla maratona non è stato immediatamente semplice per Crippa. Dopo il debutto nel 2023, ha vissuto momenti difficili e deludenti. Al Giochi olimpici di Parigi 2024 arrivò al ventesimo quinto posto. Subì inoltre ritiri alla maratona di Londra e ai Mondiali di Tokyo nel 2025, finendo trentottesimo a Valencia.

La vittoria a Parigi e laffermazione a New York

La svolta definitiva arrivò il 12 aprile 2026. Crippa vinse la maratona di Parigi in 2 ore, 5 minuti e 18 secondi. Diventò il primo italiano a conquistare la prestigiosa competizione francese. Il tempo ottenuto è anche il suo primato personale e, al novembre 2026, la seconda prestazione italiana di sempre. Si piazzò dietro solo al record detenuto da Iliass Aouani.

Al termine della gara francese, Crippa dichiarò alla Federazione italiana di atletica leggera che la sua carriera da maratoneta iniziava in quel momento. Sette mesi dopo, il secondo posto a New York conferma questa evoluzione. Il risultato a New York chiude un ciclo di preparazione intenso e dimostra la maturità sportiva del corridore italiano.