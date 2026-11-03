Maratona di New York: Rachel Apa muore 3,2 km dal traguardo per rabdomiolisi

Rachel Apa, 24 anni, muore nella maratona di New York per rabdomiolisi. Un dramma a Central Park per l'atleta della Bucknell University, in salute perfetta.

Il dolore e la shock hanno attraversato il mondo dello sport e la Grande Mela durante la Maratona di New York, quando Rachel Apa, una ventiquattrenne atleta americana originaria della Pennsylvania, è morta poche miglia prima del traguardo finale. L'atleta della Bucknell University si è accasciata a terra nel cuore di Central Park, esattamente a due miglia, pari a circa 3,2 chilometri, dalla linea di arrivo del percorso di 26,2 miglia che attraversa i cinque borough cittadini. La giovane, descritta dal padre Steve Apa come in perfetta salute e forma fisica smagliante, ha interrotto la sua gara nel modo più tragico possibile, lasciando una scia di domande e dolore nella comunità runner internazionale.

I dettagli medici e la rabdomiolisi

L'autopsia e le indagini successive hanno confermato che la causa del decesso, avvenuto alle 21:40 al Mount Sinai, è stata una rabdomiolisi, una condizione medica grave e rara che comporta la degradazione e la disintegrazione del tessuto muscolare scheletrico. Secondo i dati della Cleveland Clinic, negli Stati Uniti circa ventiseimila persone sviluppano questa patologia ogni anno. La rabdomiolisi è spesso scatenata da uno sforzo fisico intenso e prolungato, soprattutto in condizioni di caldo o disidratazione, e può portare a insufficienza renale acuta se non trattata tempestivamente con una massiccia reidratazione endovenosa.

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La corsa finale e le comunicazioni con la famiglia

La tragedia si è consumata durante l'ultimo tratto della gara, dopo che Rachel Apa aveva inviato messaggi preoccupanti al padre Steve Apa mentre lui seguiva le sue posizioni tramite l'app ufficiale della maratona. Al sedicesimo miglio, la madre Michelle Apa aveva filmato la figlia mentre procedeva con costanza, ma al diciottesimo miglio Rachel ha inviato un semplice messaggio scritto: "Ahi". Pochi minuti dopo, al diciannovesimo miglio, mentre Steve la incoraggiava verbalmente e via messaggio, ha ricevuto un altro messaggio con scritto "Ahi, ahi", indicando un dolore fisico crescente e improvviso.

Rachel Apa, che indossava un completo sportivo verde chiaro, non ha più risposto alle chiamate e ai messaggi del padre in quel frangente critico. La situazione è precipitata rapidamente mentre la runner cercava di mantenere il ritmo nel parterre di spettatori e corridori. La perdita di contatto digitale con l'atleta ha segnato l'inizio della fine per la giovane atleta, che stava combattendo contro un collasso fisico che sarebbe stato letale nonostante la sua preparazione atletica impeccabile.

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La prontezza dei soccorritori e il contesto storico

Quando Rachel Apa è crollata a terra nel tratto finale del percorso a Central Park, la reazione della folla è stata immediata e professionale. Michaela Nicholas, un'assistente sociale che lavora in un ospedale locale, si trovava tra gli spettatori e, unitamente al suo fidanzato, è accorsa sul posto per prestare i primi soccorsi. La donna ha praticato la rianimazione cardiopolmonare (RCP) direttamente sul marciapiede, nel tentativo disperato di salvare la vita della ventiquattrenne mentre i servizi di emergenza erano già in strada per il trasporto verso il centro medico più vicino.

Nonostante gli immediati interventi di rianimazione effettuati sul luogo, Rachel Apa non ha potuto far fronte alle complicanze sistemiche della rabdomiolisi. Il dramma si inserisce in un contesto storico recente della maratona: l'ultimo decesso registrato durante la Maratona di New York risaliva al 2024, un dato che rende questo evento ancora più isolato e traumatico per la comunità. La perdita di una giovane atleta in condizioni apparentemente ideali solleva questioni complesse sui limiti fisiologici umani anche tra i corridori più preparati.

Il ricordo di Rachel Apa e il suo legame con lo sport

La figura di Rachel Apa emerge come quella di una giovane donna profondamente legata alla disciplina e alla passione sportiva, un legame ereditato e rafforzato attraverso la figura del suo nonno. In un messaggio emotivo pubblicato in seguito alla notizia, la famiglia ha ricordato che il nonno è stato il suo punto di riferimento fondamentale. Egli le ha insegnato a restare attiva, a superare i propri limiti fisici e a accogliere le sfide della vita, trasmettendole un amore genuino per lo sport e il movimento come valori etici e non solo agonistici.

Prima di dedicarsi alla corsa su strada di lunga distanza, Rachel Apa aveva già dimostrato talento e impegno atletico attraverso l'hockey su prato per la Bucknell University in Pennsylvania. L'allenamento per la maratona di New York, considerata una delle gare più difficili del mondo per la sua topografia e la massa di partecipanti, era stato preparato con cura e costanza per mesi. La sua partecipazione era sostenuta dalla presenza fisica della madre Michelle a New York e dall'approccio digitale del padre Steve, che ha trasformato il suo dolore in un invito alla raccolta fondi e alla memoria, onorando la legacy sportiva della figlia.