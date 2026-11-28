Marc Marquez ha annunciato il suo addio alla MotoGP dopo aver vinto il suo decimo mondiale a Portimao. Il pilota spagnolo ha rivelato di aver sofferto molto quest'anno, spinto dalla paura degli infortuni.

Marc Marquez ha ufficialmente messo un punto finale alla sua straordinaria carriera in MotoGP, annuncando il suo ritiro dalle competizioni a livello mondiale. La decisione è stata rivelata pochi giorni dopo la conquista storica del suo decimo titolo mondiale, di cui l'ottavo nella categoria top class, conquistato durante il Gran Premio di Portimao. L'evento ha segnato un momento decisivo nella storia del motociclismo, chiudendo l'era di uno dei piloti più vincenti e dominanti dell'epoca moderna.

La rivelazione improvvisata nel box

Il pilota originario di Cervera non ha organizzato una conferenza stampa formale per annunciare la sua decisione, preferendo un approccio inedito e diretto. Indossando completamente la sua tenuta da gara, inclusi stivali e tuta, e pronto a montare sulla sua Desmosedici numero 93, Marquez ha mostrato un cartello dalla postazione nel box. Sul pannello era chiaramente scritto che quella sarebbe stata la sua ultima corsa in MotoGP, creando una sorpresa immediata per team, giornalisti e tifosi presenti.

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Le motivazioni: paura e sofferenza fisica

Marquez ha spiegato che la decisione non deriva da un singolo evento specifico, ma da un lungo processo interiore. Ha dichiarato che ha iniziato ad avere paura, non tanto della velocità o della moto, quanto degli infortuni e delle conseguenze fisiche. Quest'anno ha sofferto molto, sia fisicamente che mentalmente, e la decisione di fermarsi era maturata già durante il Gran Premio del Giappone a Motegi, anche se tenuta nascosta.

La strategia del silenzio per vincere il titolo

Il fuoriclasse ha rivelato di aver comunicato la decisione solo a stretto giro: prima a suo fratello, poi al team il giorno prima, al padre mercoledì e alla madre solo la mattina stessa dell'annuncio. Ha giustificato questo comportamento come l'unico modo per mantenere la concentrazione necessaria a vincere il difficile Mondiale appena concluso. Se avesse comunicato la sua intenzione di ritirarsi in anticipo, sarebbe stato impossibile per lui mantenere il focus competitivo richiesto.

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Il supporto del team e le prospettive future

Nonostante la sorpresa, il team manager Tardozzi e il costruttore Ducati hanno espresso pieno supporto, comprendendo le difficoltà affrontate. Marquez ha ringraziato Ducati per la comprensione, ricordando che ha firmato un contratto biennale con la nuova Ducati 850 cc solo lo scorso marzo, prima ancora dell'inizio della stagione. Tuttavia, le recenti fratture e il riintervento alla spalla, uniti ai problemi di vista sdoppiata dopo gli incidenti in Indonesia e a Le Mans, hanno cambiato i suoi piani.

La gara di addio e le incertezze per il 2027

Il campione del mondo cercherà di chiudere la carriera dominando nella pista amica di Portimao, con la speranza di regalare anche il mondiale costruttori a Borgo Panigale, attualmente in lotta con Noale. Le gare si svolgeranno nello Sprint alle 15 e nel Gran Premio principale domani alle 14. La situazione per Ducati è complessa: con i piloti tutti accasati, sostituire Marquez per il 2027 non è semplice, ma l'ipotesi più probabile sembra puntare su un pilota dei team satellite come Aldeguer.