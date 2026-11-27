Marc Marquez ha annunciato il suo ritiro dal mondo dei Gran Premi motociclistici in modo personale, mostrando un cartello dal box di Portimao. Il campione spagnolo ha spiegato di aver sofferto molto quest'anno, specialmente per i problemi di vista, ma vuole lasciare il campo mentre è ancora competitivo, dopo aver dominato la gara e vinto il titolo.

I riflettori sono sempre puntati su Marc Marquez, il quale, a cinque giorni dalla sua conquista definitiva dello status di leggenda nel motociclismo mondiale, ha scelto di annunciare la sua ritirata dai gran premi in modo del tutto inedito e personale.

Senza ricorrere alle classiche conferenze stampa, né utilizzando i canali ufficiali dei media, il campione spagnolo ha mostrato un cartello dalla postazione nel box della Ducati, pronto a salire sulla sua Desmosedici numero 93, già vestito con la tuta e gli stivali da gara. Il messaggio era chiaro e diretto, evidenziando una decisione che non è giunta come un fulmine a ciel sereno, ma che è stata invece mediata con cautela nei mesi precedenti.

Also read Il video di Marc Márquez che annuncia il suo ritiro e le reazioni di chi l'ha guardato in diretta

Marquez rinnova con Ducati e decide addio

Già nel mese di marzo, prima dell'inizio della stagione, Marquez aveva firmato un nuovo contratto con la casa di Borgo Panigale per correre per altri due anni sulla nuova moto da ottocento centimetri cubi, tuttavia nei mesi successivi aveva sempre evitato di specificare con precisione la sua determinazione a continuare la carriera di pilota, senza però escludere del tutto l'ipotesi di un addio prematuro. La gara di Portimao si è rivelata lo scenario perfetto per questo addio, con il campione del mondo che ha dominato le qualifiche e la corsa, rifilando due decimi e mezzo all'avversaria più vicina, mentre la Ducati del fratello Alex Marquez si è classificata sesta, a oltre quattro decimi di distacco.

Durante la pausa tra le due sessioni, Marquez ha spiegato con profonda emozione le motivazioni alla base di questa scelta epocale. Ha affermato che non ci sono motivi particolari, poiché a volte le cose accadono semplicemente, e ha aggiunto che questo mondo del motociclismo gli ha dato molto, trasformandolo in una persona migliore.

Advertisement

Ha ammesso di aver sofferto molto durante l'anno in corso, soffermandosi in particolare sui problemi fisici e psicologici vissuti, ma ha anche espresso il desiderio di lasciare il campo mentre è ancora in grado di lottare e competere al massimo livello. Ha voluto spiegare perché abbia tenuto questa decisione segreta fino all'ultimo, rivelando di averla comunicata prima solo a suo fratello, con cui condivide ogni aspetto della vita e dell'allenamento, e poi gradualmente al team, ai genitori e ai collaboratori più stretti, per non perdere la concentrazione necessaria fino all'ultimo istante.

Rispetto unanime per la scelta di Marquez

Il rispetto nei confronti del comportamento di Marquez è unanime, sia tra i colleghi piloti che da parte della Ducati, che si ritrova improvvisamente senza il suo pilota numero uno. Le dichiarazioni degli amici-rivali lodano la sua professionalità e le sue imprese straordinarie, riconoscendo che ha il diritto di muoversi come meglio crede. Anche il team manager ha espresso comprensione per le sofferenze vissute e lo sforzo profuso per ottenere il titolo.

Marquez ha ringraziato il team per la comprensione, notando come la situazione fosse diversa quando aveva firmato il contratto iniziale. Tuttavia, ha ammesso che la paura di non poter più performare al top, aggravata dai problemi di vista sdoppiata verificatisi dopo gli incidenti in Indonesia e a Le Mans, ha giocato un ruolo decisivo.

Marquez saluta e la Ducati cerca il sostituto

Ora Marquez cercherà di concludere la sua carriera dominando, cercando di conquistare la pole position e di raccogliere punti nella gara Sprint e nel gran premio, per aiutare la Ducati a vincere anche il mondiale costruttori contro l'Aprilia. La sostituzione di Marquez si rivelerà una sfida complessa, poiché molti piloti sono già ingaggiati, e le ipotesi più probabili puntano a precettare corridori dei team satellite VR46 di Valentino Rossi o del team Gresini, mentre altri temi come le pensioni e l'oroscopo restano marginali rispetto alla grandezza di questo momento sportivo.