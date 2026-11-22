Marc Marquez conquista il Mondiale MotoGP 2026 con la Ducati. Il pilota spagnolo eguaglia il record storico di Giacomo Agostini dopo una stagione di rimonte epiche.

Marc Marquez ha trionfato nel Mondiale MotoGP 2026, conquistando il suo decimo titolo iridato di carriera e l'ottavo nella classe regina. Il pilota spagnolo della Ducati si conferma campione dopo il successo del 2025, raggiungendo quota otto titoli mondiali e parizzando il record storico di Giacomo Agostini, superando i sette titoli di Valentino Rossi.

La rimonta epica dalla distanza di 102 punti

La conquista del titolo ha avuto un finale drammatico e in salita. Sabato, durante la Sprint di Portimao, Marquez era caduto a due giri dal possibile festeggiamento anticipato. Nella gara lunga della domenica, il pilota iberico ha chiuso i conti del campionato con un umile ottavo posto che gli è bastato per assicurarsi il trono.

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Questa vittoria completa la più grande rimonta nella storia della MotoGP. Marquez era arrivato a 102 punti dalla vetta della classifica e ha recuperato terreno sufficiente per battere le due Aprilia guidate da Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Alla fine della gara, l'emozione ha avuto il sopravvento e il campione si è lasciato andare a un pianto liberatorio.

La salute compromessa e le operazioni alla spalla

Il successo è stato ottenuto nonostante la spalla martoriata da numerosi infortuni e operazioni chirurgiche. Le immagini che mostrano la realtà della sua condizione fisica hanno smentito le dichiarazioni ottimistiche: mentre Marquez diceva di stare bene, la documentazione fotografica raccontava una verità diversa e dolorosa.

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La situazione era giunta al punto critico a Le Mans, dove una caduta ha causato una frattura grave. Il pilota ha dovuto sottoporsi immediatamente all'intervento operatorio, saltando due gare fondamentali. Nonostante questi ostacoli fisici enormi, la costanza e la qualità della moto hanno permesso di recuperare il distacco.

Il dominio di Aprilia e le speranze perdute

Le due moto Aprilia hanno dominato gran parte della stagione con Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Martin ha vinto diverse gare, incluso il gran premio che ha segnato il momento critico per Marquez. Tuttavia, la costanza di Marquez negli ultimi giri e nelle gare decisive ha ribaltato le aspettative della classifica.

Jorge Martin e Marco Bezzecchi hanno concluso il campionato rispettivamente al secondo e terzo posto. La loro stagione è stata brillante ma non sufficiente per resistere alla pressione della rimonta finale. La vittoria di Marquez conferma la competitività della Ducati anche nelle fasi più difficili del mondiale.

Lo spettacolo delle moto e il ritorno di Vanzini

Lo spettacolo delle corse è continuato senza pause per undici mesi, confermando Sky Sport come la Casa dei Motori con un calendario fitto fino a dicembre. La copertura giornalistica ha seguito ogni singolo dettaglio delle operazioni di Marquez e delle strategie di squadra.

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In questo scenario, torna a parlare Carlo Vanzini, figura storica del paddock. Vanzini ha dichiarato di essere uscito dai box per gestire gli aspetti tecnici e strategici. Il suo ritorno aggiunge un tassello importante alla narrazione di questa stagione epica.