Marc Marquez vince il mondiale MotoGP 2026 dopo otto gare di anticipo. Ottavo posto a Portimao e decimo titolo mondiale, eguagliando il record di Giacomo Agostini.

Marc Marquez ha raggiunto un traguardo senza precedenti nel mondo dello sport motoristico, conquistando matematicamente il campionato del mondo MotoGP 2026. Lo spagnolo, pilota ufficiale del team Ducati, ha siglato la vittoria del titolo con ben otto gare di anticipo sul calendario, un risultato che ha cementato la sua posizione di dominatore assoluto della categoria regina del motociclismo.

La conferma dell'oro iridato è arrivata domenica 22 novembre presso il circuito dell'Algarve a Portimao, in Portogallo. Marquez, che al momento del traguardo ha 33 anni, si è classificato ottavo nella gara disputata su quell'asfalto. Questo piazzamento, apparentemente non brillante per i canoni di un vincitore, è stato sufficiente per chiudere la stagione con un margine di punti inarrivabile per i suoi inseguitori, regalando al pilota spagnolo il suo decimo titolo mondiale nella carriera.

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Un titolo storico che batte il record di Valentino Rossi

Il successo del 2026 rappresenta il secondo campionato mondiale consecutivo per Marc Marquez sulla Ducati. Il pilota spagnolo celebra questa affermazione portando a quota dieci il totale dei titoli mondiali vinti in carriera, superando definitivamente il suo rivale storico Valentino Rossi, che aveva fermo il proprio palmarès a nove successi complessivi. Questa vittoria eguaglia inoltre il record assoluto di Giacomo Agostini nella classifica all-time dei titoli nella classe 500cc e MotoGP, collocando Marquez al vertice della storia dello sport.

Per quanto riguarda la specifica classe regina, ovvero la categoria 500cc e la sua evoluzione in MotoGP, il decimo titolo di Marquez include il suo ottimo palmarès in questa divisione. I suoi precedenti sei titoli mondiali nella classe regina furono conquistati con la Honda tra il 2013 e il 2019. Con l'aggiunta del titolo 2026 e dei recenti trionfi, Marquez ha chiuso il distacco storico che lo separava dal leggendario Rossi, fermo a sette titoli nella top class. Questo risultato trasforma il pilota spagnolo in un'icona senza precedenti.

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La rimonta epica contro Jorge Martin e la crescita dell'Aprilia

La stagione 2026 di Marc Marquez è stata caratterizzata da una delle più grandi rimonte nella storia della MotoGp, un'impresa che ha richiesto di recuperare un distacco enorme. Lo spagnolo ha dovuto recuperare ben 102 punti di svantaggio nei confronti del suo principale avversario, Jorge Martin, pilota del team Aprilia. Questo divario era stato accumulato dal pilota spagnolo fino al Gran Premio d'Italia disputato al Mugello, momento in cui le sue prospettive di titolo sembravano compromesse.

La determinazione di Marc Marquez si è scontrata con la straordinaria crescita mostrata dalla squadra Aprilia, guidata dai piloti Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Nonostante la competitivezza del team italiano, il pilota della Ducati ha dimostrato una resistenza tattica e fisica superiore. La capacità di recuperare oltre cento punti in un periodo così breve, in cui l'Aprilia stava dimostrando una competitività mai vista prima, definisce questa stagione come un evento epico e probabilmente irrepetibile nel circuito mondiale.

Altri protagonisti e futuri sviluppi nella categoria regina

Oltre alla lotta per il titolo mondiale, la gara di Portimao ha visto sul gradino più alto del podio Marco Bezzecchi, pilota Aprilia. Il successo di Bezzecchi al Gran Premio del Portogallo rappresenta un altro tassello importante nella stagione 2026, confermando la validità tecnica della moto italiana e la capacità del pilota di lottare costantemente contro i top rider. Questa vittoria aggiunge un'altra vittoria di gara al suo palmarès in questa stagione competitiva.

Con la vittoria del mondiale 2026, Marc Marquez ha ufficialmente scritto una nuova pagina nella storia del motociclismo, diventando il pilota più vincente nella storia delle classi 500cc e MotoGP insieme a Giacomo Agostini. Il suo percorso, segnato da due titoli con la Ducati e sei con la Honda, mostra una versatilità tecnica rara. Il futuro della categoria sarà ora dominato dal confronto tra le nuove aspirazioni dei piloti Aprilia e la possibilità per Marquez di aggiungere altri titoli a un palmarès già così vasto e prestigioso.