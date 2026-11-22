Marc Marquez conquista il 10° titolo mondiale MotoGP 2026 a Portimao, eguagliando Agostini e superando Rossi. Marco Bezzecchi vince il GP del Portogallo.

Il 22 novembre 2026 segna una data storica per lo sport motociclistico mondiale. Marc Marquez, pilota spagnolo della Ducati, si è proclamato campione del mondo di MotoGp per la stagione 2026. L'evento si è svolto nel circuito dell'Algarve a Portimao, in Portogallo. Il trentatreenne ha asegurado il traguardo in ottava posizione, un risultato sufficiente per conquistare il suo decimo titolo iridato in carriera.

Record storico e distacco definitivo

Questo successo arriva con una gara d'anticipo, consolidando un vantaggio matematico insuperabile. Marc Marquez supera definitivamente il suo rivale storico, Valentino Rossi, che ferma la sua contabilititirata a nove titoli mondiali totali. Per Marquez, questa vittoria rappresenta il secondo campionato consecutivo indossando la livrea rossa della Ducati. In precedenza, lo spagnolo aveva già vinto sei titoli con la Honda tra il 2013 e il 2019.

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La conquista dell'ottavo sigillo nella classe regina permette a Marc Marquez di eguagliare il mito assoluto Giacomo Agostini. Agostini deteneva il record assoluto di titoli vinti nelle classi 500cc e MotoGP. Questo risultato sposta definitivamente Valentino Rossi, fermo a sette titoli nella top class, in una posizione sub-primaria nella classifica storica. La gara ha confermato la superiorità tecnica e mentale dello spagnolo nella stagione 2026.

La Grande Rimonta e la competitività Aprilia

La stagione 2026 è stata caratterizzata da una competizione feroce, specialmente contro la crescita dell'Aprilia guidata da Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Marc Marquez ha completato quella che viene definita la più grande rimonta nella storia della MotoGp. Lo spagnolo ha infatti recuperato un distacco iniziale di ben 102 punti da Jorge Martin.

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Questo svantaggio cumulativo era accumulato fino al Gran Premio d'Italia svoltosi al Mugello. La capacità di recupero ha dimostrato una resilienza tecnica eccezionale. Nonostante la potenza competitiva del team Aprilia, la consistenza di Marquez ha permesso di ribaltare completamente le aspettative iniziali della stagione.

Successo italiano e podio a Portimao

Mentre Marc Marquez celebrava il suo decimo titolo, il Gran Premio del Portogallo ha visto trionfare un altro grande nome. Marco Bezzecchi, pilota Aprilia, ha vinto la gara, tagliando il traguardo al primo posto. Il successo italiano è avvenuto davanti a Jorge Martin e Raul Fernandez, chiudendo rispettivamente secondo e terzo.

Al quarto posto si è classificato Fabio Di Giannantonio, dimostrando ancora una volta la competitività del paddock italiano. La vittoria di Bezzecchi ha aggiunto un tassello importante alla stagione del team Aprilia. Questo risultato ha bilanciato la supremazia dei titoli mondiali con successi di singola gara.

Celebrazioni e riconoscimento di Agostini

Prima di salire sul podio, Marc Marquez ha assistito alla proiezione di immagini salienti della sua carriera. I video hanno ripercorso i duelli epici con Valentino Rossi, fino alle cadute drammatiche e all'infortunio con la Honda. La transizione verso Ducati e i successi recenti hanno chiuso il cerchio della sua evoluzione sportiva.

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Giacomo Agostini, presente all'evento, ha consegnato a Marquez un casco d'oro. Sul casco era inciso il titolo "MotoGp 2026 World Champion", sancendo ufficialmente l'uguaglianza record. "L'anno scorso ho detto che il Mondiale lo dedicavo a me stesso, quello è per voi", ha urlato Marquez verso la folla. Dopo aver gridato "Diez" e "Dieci", ha celebrato il raggiungimento dell'obiettivo con lo storico corridore italiano.