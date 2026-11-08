Marc Marquez domina a Losail: Bezzecchi secondo e record di Aprilia in MotoGP 2026

Marc Marquez conquista la vittoria a Losail portandosi vicino al decimo titolo mondiale, mentre Marco Bezzecchi ottiene il sesto successo stagionale per Aprilia. L'evento ridefinisce la classifica piloti e costruttori in Qatar.

La notte del deserto a Losail ha registrato una conferma schiacciante del talento di Marco Bezzecchi e della competitività della squadra Aprilia Racing, offrendo al contempo uno spaccato drammatico sulle opportunità perse durante la stagione. L'italiano di Rimini, noto con il soprannome 'Bez', ha probabilmente dimostrato di formare il binomio più forte della classe regina insieme alla sua casa di Noale, specialmente dopo la percezione di una vittoria certa del 31 maggio scorso a Mugello. Tuttavia, una serie di errori tecnici e una componente di sfortuna ha impedito di consolidare quel vantaggio, portando a un netto rimpianto per il team e il pilota. Nonostante la delusione per non aver chiuso al primo posto, il successo numero sei di Bezzecchi nel 2026 rappresenta un traguardo di alto livello che va celebrato con la dovuta importanza.

Il dominio di Marquez e il record di vittorie di Bezzecchi

Marc Marquez ha chiuso la gara al secondo posto, staccato di soli tre secondi dal vincitore, portando il suo vantaggio in classifica su Fernando Martin a +60 punti e su Marco Bezzecchi a +74 punti. Questa prestazione, avvenuta sulla pista di Losail, suggerisce fortemente che il pilota catalano non lascerà sfuggire l'occasione di conquistare il suo decimo titolo mondiale, con le previsioni che indicano una possibile certificazione della stella sulla tuta già tra due settimane a Portimao. Per essere ufficialmente campione, a Marquez basteranno quattordici punti aggiuntivi prima dell'ultimo appuntamento stagionale di Valencia, rendendo la sua posizione di vantaggio matematica quasi inattaccabile. Il successo di Bezzecchi segna il dodicesimo Gran Premio vinto in carriera per il pilota italiano, un risultato eccezionale ottenuto su piste tutte diverse tra loro, confermando la sua versatilità e velocità.

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La strategia vincente e la reazione di Bezzecchi

Bezzecchi è partito dalla pole position stabilendo il nuovo record della pista di Losail, prendendo immediatamente la testa della gara alla prima curva per non perderla più fino al traguardo. 'È stata una sensazione bellissima, esattamente quello che ci meritavamo', ha dichiarato il pilota orgoglioso, ringraziando Aprilia e l'intero team di Noale per la macchina competitiva che gli ha permesso di essere velocissimo fin dalle prime fasi. Durante il giro di ricongiungimento con i media, Bezzecchi ha voluto inviare un saluto speciale a una persona significativa della sua vita privata attraverso le telecamere: 'Ciao Asia'. La delusione per la caduta avvenuta nel giorno precedente, provocata da una manovra discussa dello stesso Marquez, è ormai alle spalle e sostituita da una chiara soddisfazione per il risultato ottenuto. Il pilota ha espresso la sua intenzione di tornare a casa per riposare, godendo del tempo con la famiglia, gli amici e il suo cane.

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Le reazioni dal box e la situazione di Alex Marquez

Marc Marquez, osservando la gara dal box, ha effettuato una telefonata al fratello Alex, che è rimasto a casa a causa di un recente intervento chirurgico. Il pilota di Cervera ha spiegato con chiarezza la sua strategia di gara, definendola intelligente e basata sulla gestione iniziale delle energie prima di accelerare il ritmo nella parte finale. Inizialmente si è trovato in quarta posizione, ma nell'ultima fase della corsa è apparso irresistibile, superando diversi rivali. Ha ammesso che Pedro Acosta gli ha permesso il sorpasso, probabilmente a causa della pressione sui pneumatici, considerando il terzo posto accettabile ma preferendo approfittare delle difficoltà incontrate da Raul Fernandez.

Impatto sulla classifica e futuro del campionato

L'Aprilia ha portato sul podio anche il secondo pilota, lo spagnolo Raul Fernandez, consolidando la competitività del team nella corsa per il titolo costruttori. Con questa prestazione, la casa italiana si porta a soli otto punti di distanza dalla Ducati, dimostrando una resa tecnica notevole in condizioni di gara elevate. La vittoria di Bezzecchi, unita al secondo posto di Marquez, evidenzia come il campionato 2026 sia caratterizzato da una lotta estremamente serrata e imprevedibile, dove ogni dettaglio tecnico e ogni errore possono ribaltare gli equilibri. Le prossime tappe, in particolare Portimao, saranno cruciali per verificare se Aprilia possa mantenere questa tensione verso il vertice o se il dominio di Marquez e Martin diventerà incolmabile.