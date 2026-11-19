Marc Marquez affronta il Gran Premio del Portogallo con la strategia di ridurre gli errori. Il pilota Ducati punta al decimo mondiale evitando il ritiro e massimizzando la concentrazione.

Marc Marquez si prepara alla sfida cruciale del Gran Premio del Portogallo con un obiettivo chiaro: concentrarsi al massimo e minimizzare i rischi durante le gare. Il pilota spagnolo della Ducati ha definito questo appuntamento come il primo vero match point per la conquista del titolo mondiale, distinguendolo nettamente dalla difficile esperienza vissuta a Lusail in precedenza. La sua attenzione è completamente focalizzata sulla vittoria finale, escludendo qualsiasi ipotesi di ritiro anticipato dalla competizione nonostante il contratto in corso.

Strategia mentale per la sicurezza in pista

La strategia principale di Marc Marquez per questa stagione si basa sulla gestione intelligente della guida piuttosto che sull'aggressività pura. L'attuale Marquez definisce sé stesso il migliore di sempre grazie a una maturità mentale sviluppata nel tempo, che gli permette di valutare attentamente ogni situazione. Ha spiegato che l'unico cambiamento significativo rispetto al passato riguarda proprio la sua mentalità, evidenziando come la paura di cadere possa essere utilizzata come motivazione per correre con maggiore cautela.

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Spiega che la velocità rimane fondamentale, ma deve essere bilanciata dalla consapevolezza. Essere posizionato nei primi quattro permette di correre meno rischi rispetto al fatto di trovarsi in novimo o decimo posto, in mezzo al gruppo. Questo approccio mira a garantire la stabilità necessaria per non commettere errori costosi, mantenendo alta la concentrazione in ogni curva e in ogni straight della pista portoghese.

Esclusione del ritiro e durata del contratto

Marquez ha categoricamente allontanato le voci sul suo ritiro dal motociclismo, ribadendo di avere un contratto biennale con il team Ducati. La priorità assoluta in questo momento è vincere il Mondiale corrente, mentre la discussione sull'anno prossimo e sul futuro della sua carriera verrà affrontata solo dopo il termine della stagione. Ha sottolineato di sentirsi ancora molto veloce e determinato a cogliere l'opportunità per aggiungere un altro titolo alla sua collezione impressionante.

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Il pilota ricorda che la carriera dei corridori è breve e che è essenziale trarne beneficio finché le condizioni fisiche e la competitività lo permettono. La decisione di continuare dipende dal carattere e dalla passione, elementi che attualmente non mostrano segni di esaurimento. Il suo obiettivo è restare competitivo e dimostrare che l'esperienza maturata in diciotto anni di corse è un vantaggio determinante nella lotta per il successo.

Riflessioni sul percorso e sul decimo campionato

Riflettendo sul suo percorso, Marquez ha esclamato che è incredibile pensare di aver corso per più della metà della sua vita. Ha esordito a soli quindici anni, anche se sembra di averne avuti dieci a causa di una crescita fisica tardiva, e dopo diciotto anni di gare è qui a lottare per il decimo titolo. Continua a divertirsi con la moto, un elemento fondamentale per mantenere l'entusiasmo necessario per affrontare le pressioni della massima categoria.

Quando gli è stato chiesto se questo sarebbe il miglior titolo della sua carriera, ha preferito svicolare la domanda, dichiarando che vorrebbe rispondere dopo averlo vinto e che rifareranno questa discussione dopo Valencia. Ha inoltre ricordato l'esempio negativo di Alberto Contador, che dopo un inizio promettente alla Vuelta è caduto facendosi male, chiudendo la sua stagione. Questo ricordo serve a dimostrare come il rischio sia sempre presente e come sia necessario incrociare le dita per sistemare le cose con intelligenza.

Il ruolo della maturità nella guida moderna

Il successo di Marquez non è solo frutto della velocità, ma della capacità di controllare quasi tutto ciò che accade in pista. Questa competenza è il risultato di anni di esperienze, inclusi i primi successi dove arrivava primo o secondo a ogni gara senza la stessa cautela odierna. Vorrebbe aver avuto la mentalità attuale a vent'anni, quando la spinta era diversa ma forse meno consapevole dei pericoli.

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Per assicurarsi la vittoria finale, è necessario rimanere calmi e agire con intelligenza, evitando l'istinto di forza bruta che ha caratterizzato le sue primissime competizioni. La minimizzazione dei rischi non significa correre lento, ma scegliere le traiettorie e i momenti giusti per attaccare. Questa disciplina mentale è la chiave per trasformare il potenziale in risultati concreti, specialmente in un campionato dove ogni errore può costare caro e compromettere i sogni di un nuovo trionfo mondiale.