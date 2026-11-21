Marc Marquez cade nella Sprint di Portimao. Marco Bezzecchi vince la gara. Ora lo spagnolo deve bissare il podio o superare Martin per il decimo titolo.

Il sogno del decimo mondiale di Marc Marquez subisce un'interruzione drammatica a Portimao. Sabato 21 novembre, durante la Sprint della classe MotoGp, il pilota spagnolo sembrava aver già chiuso la pratica per il titolo, ma una pioggia improvvisa ha cambiato le carte in tavola nell'ultimo giro. Questa circostanza forza una rimanda della celebrazione storica, spostando tutto alla domenica 22 novembre per l'ultima possibilità di conquistare il titolo.

Caduta di Marquez modifica le dinamiche

La caduta di Marc Marquez è avvenuta a due giri dal termine, quando le condizioni atmosferiche sono peggiorate drasticamente con l'inizio della pioviggine. Nonostante il terzo posto che sembrava garantirgli il successo, l'incidente ha annullato i suoi punti in quella fase cruciale della Sprint. Questo evento ha alterato completamente la classifica finale della gara breve, permettendo ad altri piloti di salire sul gradino più alto del podio in una circostanza così determinante per il campionato.

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Vittoria Bezzecchi e podium completo

Marco Bezzecchi, al comando della moto Aprilia, ha colto la vittoria nella Sprint del Gran Premio del Portogallo, approfittando delle difficoltà altrui. Il podio è stato completato da Raul Fernandez, che guida la moto del team Trackhouse, satellite della casa di Noale, e da Alex Marquez, fratello minore del campione in lizza. Anche Jorge Martin, pilota dell'altra Aprilia, ha chiuso in quinta posizione, mantenendo alta la pressione sulla classifica generale del mondiale.

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Distanze matematiche per il titolo

Prima della gara, Marc Marquez vantava 55 punti di vantaggio su Jorge Martin e 62 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi nella classifica mondiale. Per superare Valentino Rossi e raggiungere quota 9 titoli mondiali, lo spagnolo necessita ora di essere più bravo del suo rivale diretta nell'ultima gara. Il margine di errore è stretto: basterà chiudere davanti a Martin o non perdere più di 18 punti dal connazionale dell'Aprilia per laurearsi campione per la decima volta in carriera.

Prossimi passi e dettagli televisivi

La gara lunga del Gran Premio del Portogallo, classe MotoGp, si correrà domani, domenica 22 novembre, alle 14 ora italiana. Questo sarà il momento decisivo per determinare il nuovo campione del mondo. La manifestazione sarà trasmessa gratuitamente in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, e per gli abbonati su Sky Sport MotoGP, canale 208, e Sky Sport Uno, canale 201. Lo streaming sarà disponibile anche attraverso le piattaforme Now e Sky Go.