Marc Marquez annuncia il ritiro definitivo dalla MotoGP. Il campione mondiale 2026 terminerà la carriera con il Ducati Lenovo Team al Gran Premio di Valencia.

Il mondo del motociclismo è stato scosso da un annuncio inaspettato che arriva direttamente dal paddock. Marc Marquez ha confermato la sua decisione di lasciare le corse professionistiche, chiudendo un capitolo fondamentale della storia dello sport motoristico. Il ritiro diventa ufficiale con l'ultimo appuntamento stagionale.

La decisione finale di Marc Marquez

La notizia è giunta con immediatezza, spiazzando piloti e addetti ai lavori a pochi minuti dall'inizio della prima sessione di prove libere. Marquez ha mostrato in diretta televisione una serie di cartelli per salutare il pubblico presente, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto durante tutta la sua carriera. L'artista spagnolo ha dichiarato: "Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io".

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La conferma ufficiale è arrivata dalla sede di Borgo Panigale, sede del Ducati Lenovo Team. Il costruttore italiano ha dichiarato che il pilota ha deciso di interrompere la propria attività agonistica. Il Gran Premio di Valencia 2026 è stato identificato come l'ultimo evento in cui il campione prenderà parte al via come pilota professionista.

Il percorso verso il decimo titolo mondiale

Il ritiro di Marquez arriva nel momento di massimo splendore della sua carriera recente. A 33 anni, lo spagnolo ha conquistato il suo decimo sigillo mondiale in carriera, un traguardo che lo colloca tra le icone assolute del mondo dello sport. Questo successo specifico è il suo ottimo titolo nella classe regina, la MotoGP, ottenuto indossando la livrea del Ducati Lenovo Team.

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Prima di questa impresa con la Ducati, Marquez aveva attraversato un periodo complesso con la Honda, segnato da difficoltà fisiche e competitive. La transizione al team Gresini e il passaggio successivo alla sella ufficiale della Ducati hanno rappresentato una scommessa vinta. La vittoria del titolo del 2026 chiude definitivamente questa fase di riconferma ai vertici assoluti.

Il bilancio dei titoli e la carriera dominatrice

Il palmarès di Marquez è ormai tra i più ricchi nella storia del motociclismo. Oltre al recente ottavo titolo in MotoGP, lo spagnolo vanta una vittoria nella classe 125cc nel 2010 e un trionfo in Moto2 nel 2012. La somma di questi successi porta il totale a dieci titoli mondiali complessivi, una cifra che solo i grandi miti possono vantare.

Marquez ha sempre dichiarato di voler continuare a correre finché fosse stato in grado di lottare per la vittoria. Dopo aver dimostrato di essere ancora il più forte, ha scelto di fermarsi al picco della forma fisica e competitiva. Questa scelta evita un graduale declino e chiude la parabola sportiva come quella di un dominatore assoluto, senza lasciare spazi al dubbio sulla sua eccellenza.

Gli ultimi dettagli e i prossimi step

Al momento del ritiro, il pilota non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni alla stampa. La gestione della fase finale della carriera sarà curata direttamente dal team e dal pilota stesso. L'obiettivo ora è preparare al meglio l'ultima apparizione, garantendo una conclusione all'altezza della storia vissuta.

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Il Gran Premio di Valencia 2026 diventerà quindi un appuntamento storico, non solo per le gare in pista ma per l'addio ufficiale di uno dei campioni più vincenti. I prossimi giorni vedranno la gestione operativa delle ultime settimane, con Marquez pronto a dedicarsi all'ultimo sforzo competitivo prima di appendere il casco al chiodo.