Marc Marquez vince il Gran Premio dell'Ungheria e raggiunge la 100esima vittoria in carriera

Il nove volte campione del mondo ha centrato la 100esima vittoria in carriera e la 74esima in top class, coronando un weekend dove aveva messo a segno la pole position e che ha impreziosito realizzando il giro veloce. La vittoria di Marquez è stata un grande successo dopo la brutta caduta nella Sprint in Francia che l'ha costretto a saltare la gara di Le Mans e il weekend in Catalogna.

Discorso Day, l'intervista a Steven Spielberg: Un grande film d'azione. Ma alla base c'è l'empatia, il vero super potere di cui abbiamo bisogno. Marc Marquez , oggi, domenica 7 giugno ha vinto il Gran Premio dell'Ungheria.

Il nove volte campione del mondo in sella alla Ducati ha centrato la 100esima vittoria in carriera, la 74esima in top class, coronando un weekend dove aveva messo a segno la pole position e che ha impreziosito realizzando il giro veloce. Marc Marquez, dopo la brutta caduta nella Sprint in Francia che l'ha costretto a saltare la gara di Le Mans e il weekend in Catalogna, è finalmente tornato in piena forma lasciandosi alle spalle anche i postumi fisici che l'avevano condizionato al Mugello.

Pedro Acosta (Ktm) anche oggi si è dovuto accontentare della seconda posizione, mentre Pecco Bagnaia (Ducati) è salito in terza posizione si è guadagnato il podio. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono caduti al primo giro per una beffarda carambola che ha coinvolto anche Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Nella classifica del Mondiale Bezzecchi (Aprilia) conserva 20 punti di vantaggio su Martin (Aprilia). Prossimo appuntamento con la MotoGp tra 2 settimane. A Brno si corre il Gran Premio della Repubblica Ceca





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