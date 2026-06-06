Marc Marquez vince la Sprint del Gran Premio d'Ungheria

Il nove volte campione del mondo ha dominato la gara, ottenendo la pole position e respingendo l'attacco di Pedro Acosta. La vittoria di Marquez ha permesso a Marco Bezzecchi di portare a +20 il vantaggio nella classifica del Mondiale.

Il ritorno dei Coma Cose? La porta non è chiusa. Ho fatto il cameriere e l'operaio, ogni lavoro ha del bello. Il nuovo disco è quasi pronto.

L'intervista a Fausto Lama. Marc Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio d'Ungheria, l'ottavo appuntamento della stagione MotoGp.

Il nove volte campione del mondo, in sella alla sua Ducati, reduce da un'operazione alla spalla che gli aveva fatto saltare due gare e reso difficile il finale del Gp al Mugello per un calo dal punto di vista fisico, dopo aver conquistato la pole position ha comandato la minigara dall'inizio alla fine, riuscendo nei primi giri a respingere i tentativi di attacco del connazionale Pedro Acosta (Ktm) per poi dominare. Sabato positivo anche per Marco Bezzecchi (Aprilia) che chiude la Sprint al terzo posto e grazie al sesto posto del compagno di box Jorge Martin porta a +20 il vantaggio nella classifica del Mondiale.

Giornata decisamente più incolore per Pecco Bagnaia (Ducati), soltanto nono e per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), decimo. Quarta posizione per l'Aprilia clienti di Raul Fernandez, quinto Fermin Aldeguer (Ducati). Bene Diogo Moreira (Honda), settimo che chiude davanti ad Enea Bastianini (Ktm), ottavo. Luca Marini (Honda) è dodicesimo, Franco Morbidelli (Ducati), 20esimo.

Domani, domenica 7 giugno, si disputa il Gran Premio d'Ungheria, sulla distanza di 26 giri. Il via alle ore 14, diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), Now e SkyGo, differita in chiaro su TV8 alle ore 16. Il campione del mondo in carica Marc Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio d'Ungheria, ottenendo la pole position e dominando la gara.

La vittoria di Marquez è stata una prestazione impressionante, poiché ha dovuto affrontare la concorrenza di Pedro Acosta, che ha tentato di attaccarlo nei primi giri. Tuttavia, Marquez è riuscito a respingere l'attacco e a dominare la gara. La vittoria di Marquez ha anche permesso a Marco Bezzecchi di portare a +20 il vantaggio nella classifica del Mondiale, grazie al sesto posto del compagno di box Jorge Martin.

La giornata è stata più incolore per Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, che hanno chiuso la Sprint al nono e decimo posto rispettivamente. Il Gran Premio d'Ungheria si disputa domani, domenica 7 giugno, sulla distanza di 26 giri. Il via è previsto alle ore 14, e la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP, Now e SkyGo, e differita in chiaro su TV8 alle ore 16





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