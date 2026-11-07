Marc Marquez vince la Sprint del Qatar e sfiora il decimo titolo MotoGP

Marc Marquez vince la Sprint del Gran Premio del Qatar con la Ducati e domenica 8 novembre potrebbe conquistare il decimo titolo mondiale MotoGP.

Marc Marquez ha vinto oggi, sabato 7 novembre, la Sprint del Gran Premio del Qatar, terzultima tappa del Mondiale MotoGP. Il 33enne spagnolo della Ducati è a un passo dal suo decimo titolo iridato, il suo ottavo nella classe regina.

Con questo successo Marc Marquez ha conquistato la sua 25esima vittoria in una Sprint Race. Dietro di lui la corsa ha regalato un podio combattuto, ma anche una caduta pesante che ha coinvolto Pecco Bagnaia, il cui weekend si è concluso in anticipo.

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Il contatto con Bezzecchi e la fuga solitaria di Marquez

Marc Marquez si è involato verso la vittoria in solitaria dopo il contatto con Bezzecchi, finito a terra al quarto giro. La direzione di gara ha considerato l'episodio un normale contatto di gara, senza intervenire con sanzioni.

La rabbia in casa Aprilia è stata evidente subito dopo l'episodio. La decisione della direzione di gara non ha placato la reazione del team di Noale, che ha vissuto la Sprint come una giornata complicata sul piano dei risultati.

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Il podio di Jorge Martin e il secondo posto di Di Giannantonio

Risolleva il morale della casa di Noale il podio di Jorge Martin, terzo al traguardo. Il pilota ha stretto i denti nonostante il forte dolore e la scarsa forza al polso destro, che lo avevano costretto a saltare le gare in Australia e in Malesia.

Il risultato di Jorge Martin assume un valore particolare proprio per le difficoltà fisiche affrontate nelle settimane precedenti. Alle sue spalle, Fabio Di Giannantonio del team VR46 ha chiuso in seconda posizione grazie a un sorpasso decisivo all'ultimo giro.

Caduta di Pecco Bagnaia e la sfida per il titolo

Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia della Ducati, che al primo giro è stato toccato da Aldeguer e caduto rovinosamente. Il torinese è stato trasportato al centro medico ed è cosciente.

I controlli effettuati al centro medico, dove Pecco Bagnaia è sempre rimasto cosciente, hanno evidenziato una frattura al piede. Per il pilota torinese il weekend di Losail si chiude quindi con una notizia negativa sul piano fisico.

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Domenica 8 novembre, alle ore 17, Marc Marquez avrà la sua prima chance di conquistare il decimo titolo iridato. Il pilota spagnolo della Ducati partirà dunque con un vantaggio pesante nella corsa al Mondiale MotoGP, a una tappa dalla conclusione della stagione.