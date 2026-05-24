Marca il tris Joao Pedro, muore un pilota della NASCAR. Eta’ criminali a Caivano

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Giro d'Italia a Milano domenica 24 maggio: il circuito cittadino, le strade chiuse, gli orari e i bus deviati. Il programma completo. Atleti più pagati, la classifica: Cristiano Ronaldo in testa, dietro di lui (a sorpresa) un pugile.

Sinner entra in classifica, ma è lontano dalla vetta. Kyle Busch, morto il pilota leggenda della Nascar: aveva 41 anni. La malattia improvvisa e la strana richiesta: «Al traguardo fatemi una puntura». Giro d'Italia, Narváez cala il tris: Mas si illude a Chiavari.

Poi succede tutto negli ultimi 200 metri. Eulalio ancora in rosa. Giro d'Italia, Daspo per i due ragazzi che tentarono di spingere i ciclisti nella tappa Paestum-Napoli. Lago d'Iseo 21K Half Marathon, il 2 giugno si corre su un percorso da sogno: in 2 mila al via, già sold out la gara agonistica.

Paola Egonu: «Da capitana mi ispiro a Lautaro, sono fiera delle mie compagne. Monica De Gennaro? La amo, è una leggenda». La Bastia Race, grande attesa per la 10 km agonistica di Sara Galimberti il 7 giugno a Martignana di Po.

Francesca Pascale: «Investo l'eredità di Silvio Berlusconi nel mattone, seguo i suoi consigli. Paola Turci? Capitolo chiuso. Picchiato da due ragazzi ubriachi dopo il lavoro: mi sono rifiutato di dargli i soldi e ho beccato un pugno in faccia.

Ora ho paura. Trump Jr. si è sposato con l'influencer Bettina Anderson: il matrimonio blindato in Florida e la festa senza papà Donald. Papa Leone XIV fa il gesto ‘six-seven’: il meme virale della Gen Alpha che sta invadendo social e Vaticano. A 30 anni sono una pilota Ryanair.

La scuola costava tanto, mi hanno aiutata i miei genitori. Ora spero di fare da apripista ad altre donne. Mio figlio è autistico, me ne accorsi perché non parlava. Iddottatore ucciso a Caivano.

Ainett Stephens, l’ex ‘Gatta Nera’: ‘Mia mamma e sorella rapite, mai riavuti i corpi. Mio figlio è autistico, me ne accorsi perché non parlava. Andrea Sempio: ‘Magistrati stra-corrotti, mi aspetto il peggio. Ci sono cose strane sotto’





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