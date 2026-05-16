Marcel News

Articolo presenta i reali navodi e le conseguenze segrete di un modo controverso, quando MarcellinaCanet e la sua moglie Madeleine Seigner si sono separate dopo diciotto anni di matrimonio.

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La tappeta rossa di Cannes si è trasformata nella cattedra di una fine di una storia d'amore durata ben diciotto anni. Un sodalizio professionale che ha evitato ogni imbarazzo grazie a una presenza speciale capace di azzerare i pettegollezzi di cronaca rosa.

Questo ragazzo cresciuto dal riparo dei media, è comparso in cima alla scalinata del Palais des Festivals mostrando una immagine di Marcel come un perfetto giovane cavaliere, posando protettivo con le mani sulle spalle dell'attrice e restituendo agli fotografi una immagine di storica ambasciatrice della maison di Rue Cambon. Ha scelto di rompere la tradizione dei classici veli da festival indossando un completo da cocktail, completato da una camicia bianca impeccabile e dal papillon.

Ha fatto un rigore sartoriale di coppia per travestire il red carpet in una separazione dignita editoriale e rispetto reciproco





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