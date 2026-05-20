Marcell Jacobs torna in pista, segnali incoraggianti al Meeting internazionale Città di Savona

Marcell Jacobs ha chiuso al terzo posto la finale dei 100 metri in 10"01, con vento oltre il consentito (+2.7), alle spalle del britannico Romell Glave vincitore in 9"88 e del colombiano Ronal Longa secondo in 9"98. Jacobs ha parlato del ritrovato sodalizio con il tecnico Paolo Camossi e degli obiettivi per gli Europei di Birmingham.

Savona – Il ritorno in pista di Marcell Jacobs regala segnali incoraggianti al Meeting internazionale Città di Savona. L’olimpionico azzurro ha chiuso al terzo posto la finale dei 100 metri in 10"01, con vento oltre il consentito (+2.7), alle spalle del britannico Romell Glave vincitore in 9"88 e del colombiano Ronal Longa secondo in 9"98.

Sono contentissimo di essere tornato a correre in Italia – ha detto Jacobs –. Essere uscito integro da queste due gare è già importante. Il tempo non era l’obiettivo di oggi: abbiamo visto che dobbiamo sistemare qualcosa soprattutto nel finale, ma fino ad agosto c’è tempo. Lo sguardo è già rivolto agli Europei di Birmingham, obiettivo principale della stagione continentale.

Jacobs ha poi parlato del ritrovato sodalizio con il tecnico Paolo Camossi: “Da quando abbiamo ricominciato a collaborare ho ritrovato il fuoco dentro. L’oro europeo? Non c’è due senza tre”. Camossi ha spiegato il lavoro svolto nelle ultime settimane: “Marcell ha addosso carichi importanti, soprattutto nella parte alta del corpo.

Per lui l’effetto volano delle braccia è fondamentale, quindi è normale che oggi le gambe girassero poco. Ma sono molto soddisfatto di questa prima uscita”. Sul Golden Gala del 4 giugno a Roma resta qualche dubbio legato alla condizione di Jacobs.

“Forse arriva un po’ troppo presto”, dice Camossi. “Non ci nascondiamo, gli obiettivi sono gli Europei di Birmingham a metà agosto, poi i Mondiali e le prossime Olimpiadi”. Tra le donne successo della campionessa mondiale indoor Zaynab Dosso nei 100 in 11"07 (+2.0). Ottimi segnali anche da Dariya Derkach, seconda nel triplo con 14,45 alle spalle della campionessa olimpica Thea LaFond (14,49).

Da applausi anche la diciassettenne Alessia Succo, capace di eguagliare il record italiano under 20 dei 100 ostacoli con 13"14. Quindicesima edizione del Meeting Città di Savona che va in archivio con la consapevolezza che anche quest’anno l’organizzatore Marco Mura ha saputo portare a Savona tanti grandi campioni, coinvolgere i giovanissimi delle società sportive e della scuola in una giornata di grande sport.

Forse non sono arrivati i record, ma come sempre Savona si conferma tappa fondamentale dell’inizio stagione della grande atletica leggera





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