Marcella Bella rivela i dettagli del legame tra il figlio Tommaso e Chiara Teocoli. Parla della sua relazione con Mario e delle dinamiche familiari.

La cantante Marcella Bella è stata ospite nello studio di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, per condividere con il pubblico alcuni dei segreti più profondi della sua vita privata e professionale. Durante il colloquio, l'artista ha aperto un dialogo sincero riguardo al rapporto con il figlio Tommaso, rivelando che il giovane è attualmente fidanzato con Chiara Teocoli, figlia del noto comico e conduttore Teo Teocoli. Questa rivelazione ha permesso alla cantante di esplorare le dinamiche affettive della sua famiglia allargata, unendo il suo mondo musicale a quello dello spettacolo italiano attraverso i legami tra le generazioni.

Il legame tra Tommaso e Chiara Teocoli

Tommaso Bella, ormai adulto e indipendente, mantiene un rapporto affettuoso ma spazioso con la madre. Marcella Bella ha spiegato di non essere una donna che si immisce eccessivamente nella vita dei suoi figli, rispettando i loro spazi personali. Tuttavia, dopo un periodo di circa una settimana o dieci giorni senza notizie, la cantante non esita a rimproverare il figlio per la mancanza di contatti. Tommaso, come raccontato, sembra essere più impegnato a causa della sua relazione con Chiara Teocoli, una giovane donna che Marcella definisce stupenda e molto dolce, aggiungendo scherzosamente che la mamma se lo è quasi dimenticato per via della nuova priorità sentimentale.

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Strategie materneli e dinamiche familiari

Per cercare di vedere più spesso il figlio, Marcella Bella ha sviluppato una strategia indiretta ma efficace, coinvolgendo direttamente Chiara Teocoli. Quando la cantante ha il desiderio di sgridare Tommaso per non essere venuta a pranzo, si rivolge alla fidanzata. Chiara risponde prontamente dicendo che lo porterà lei stessa, garantendo così la presenza del figlio. Questo scambio evidenzia un'armonia particolare tra le due, dove la fidanzata agisce quasi come un tramite utile per ricucire i momenti di distanza familiare. Allo stesso tempo, la figlia Carolina mantiene un contatto quasi quotidiano con la madre, differenziandosi nettamente dalla routine più sporadica di Tommaso.

I ricordi di Gianni Bella e la malattia

Un momento di profonda emozione durante l'intervista è stato dedicato al ricordo di Gianni Bella, fratello di Marcella. La cantante ha condiviso quanto fosse stato doloroso per la loro madre la malattia del figlio, descrivendo l'evento come un trauma insuperabile che portò la donna a smettere di mangiare e a dimagrire drasticamente. Gianni, tuttavia, affrontava le difficoltà con una dignità straordinaria, senza mai compiangersi e rassicurando sempre la sorella sul suo stato di benessere. La nipote Chiara, figlia di Gianni, ha dedicato alla zia una lettera toccante, definendola una donna forte ma capace di affetto immenso, ricordando la vicinanza costante della zia al padre durante i momenti critici.

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La relazione con Mario e la gelosia

Accanto a Marcella Bella, da quasi quarantotto anni, c'è il marito Mario, descritto come una roccia e un punto di riferimento fondamentale per la cantante. Nonostante la sua immagine pubblica di sicurezza, Marcella ammette di essere una persona fragile che ha trovato in Mario una stabilità emotiva cruciale. I due, dopo dieci anni di convivenza, hanno deciso di sposarsi formalmente dopo la nascita del primo figlio, Giacomo. La loro relazione si basa sulla complicità e sulla scelta reciproca, caratterizzata anche da piccoli litigi che la cantante considera una forza che impedisce la noia.

Il carattere forte e la gestione delle relazioni

Marcella Bella non nasconde il suo carattere forte e la sua tendenza alla gelosia, soprattutto quando percepisce mancanza di rispetto verso il marito. Afferma chiaramente di non stare zitta se vede donne che cercano di corteggiare Mario, definendo tali atteggiamenti come inappropriati. Questo aspetto del suo carattere è stato testimoniato anche da Alba, che avrebbe assistito a diverse di queste scene, divertendosi moltissimo. Quando le viene chiesto di un vecchio episodio coinvolgente Lory Del Santo, la cantante preferisce non approfondire, chiudendo la questione con una risata, pur ammettendo di averlo raccontato per il gusto della battuta.