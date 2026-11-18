Marcello De Rosa, 27 anni, ha conseguito 110 e lode presentando la tesi in Lingua dei Segni per includere i genitori Francesco e Angiolina nel suo traguardo accademico.

Marcello De Rosa, giovane di 27 anni, ha recentemente conseguito la laurea con il massimo dei voti, ottenendo la valutazione di 110 e lode. Il neolaureato ha scelto di rendere protagonista della cerimonia di laurea i suoi genitori, Francesco, 66 anni, e Angiolina, 67 anni, entrambi sordi. Per garantire la piena inclusione e permettere alla famiglia di comprendere ogni dettaglio del suo percorso, Marcello ha tradotto la parte finale della discussione della tesi in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Tesi Inclusive e Progetti per l'Igiene Dentale

Il lavoro accademico di Marcello De Rosa non è solo un traguardo personale, ma nasce con un obiettivo chiaramente inclusivo. Il progetto è dedicato alla sensibilizzazione sull'igiene dentale e alla prevenzione orale, rivolto specificamente ai bambini sordi frequentanti le scuole. L'iniziativa mira a eliminare le barriere comunicative nell'accesso ai servizi sanitari, un problema che il giovane ha osservato sin dalla sua infanzia. Fin da piccolo, infatti, ha imparato a comunicare con i genitori utilizzando la lingua dei segni, rendendo questa modalità naturale nella sua quotidianità.

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Emozione della Famiglia e Supporto Istituzionale

La sorpresa più grande è arrivata durante il momento della discussione. Marcello ha realizzato un video in cui interpretava l'intero discorso in LIS, riservando poi la traduzione dal vivo per la chiusura. Questo gesto ha commosso profondamente i suoi genitori, con la madre che è scoppiata in lacrime di emozione. A commentare positivamente il gesto è stata Fiorella Miano, ex rettrice dell'Università La Sapienza e direttrice dell'Unità Operativa Complessa di Odontoiatria pediatrica e odontostomatologica. Ha sottolineato l'importanza di mettere le proprie conoscenze al servizio degli altri, ricordando come studiare e crescere debba servire a rompere le barriere.

Barriere Comunicative e Accesso ai Servizi

Nonostante il successo accademico, Marcello De Rosa evidenzia come persistano ostacoli significativi nella società attuale. A livello comunicativo, molti enti pubblici mancano spesso di figure professionali in grado di rendere i servizi accessibili alle persone sorde. Il giovane igienista dentale in erba ha notato come le persone sorde siano costrette ad affrontare difficoltà quotidiane che non dovrebbero esistere. La sua missione è quella di abbattere questi muri, garantendo che le strutture sanitarie e i servizi pubblici siano realmente inclusivi e comprensibili per tutti i cittadini.

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Proiezione Future e Diritti Civili

Il progetto di Marcello si sta già concretizzando attraverso la produzione e la diffusione di video in lingua dei segni. Questi materiali spiegano ai bambini quali sono le corrette pratiche quotidiane di igiene orale, colmando un vuoto informativo importante. Con l'inizio della sua carriera come igienista dentale, il giovane porta con sé un desiderio che va oltre l'aspetto puramente lavorativo. L'obiettivo è garantire a tutti il diritto alla salute, senza barriere linguistiche o comunicative che impediscano la comprensione delle cure necessarie.

Visione Futura per una Società Inclusiva

La visione di Marcello De Rosa si concentra sulla libertà di movimento e comprensione per le persone sorde. Spera che i suoi genitori possano avere la possibilità di andare in qualsiasi luogo, sentirsi capiti e accolti senza provare sensazioni di inadeguatezza. Per il neolaureato, il problema non risiede mai nelle persone con disabilità, ma nelle strutture che non si adattano alle loro esigenze. Questo impegno rappresenta un passo concreto verso una società più equa, dove la salute e l'educazione siano accessibili indipendentemente dalla modalità di comunicazione utilizzata.