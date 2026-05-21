Marcello Sacchetta e la scena incendiaria con Samantha De Grenet

Un giro del web per i fan di Marcello Sacchetta e Francesca Tocca dopo il bacio appassionato tra gli artisti durante l'esibizione. La passione segreta si discosta dalla coreografia eseguita in studio da Samantha De Grenet.

Marcello Sacchetta e il bacio con Francesca Tocca : 'Era la finale, eravamo carichi' e una scena intensa durante la esibizione. La stoccata di Samantha De Grenet durante l'esibizione.

Poi il riferimento diretto al bacio con Francesca Tocca e una scena intensa, arrivata in un contesto carico di emozione e pressione.

"Sal Da Vinci" ha avuto un riscatto per i ballerini, la satisfaction che la coreografia di "Per sempre si"non è stata replicata e un sorriso ironico di Samantha De Grenet. Riconoscimenti per i colori della famiglia di Milly Carlucci. Il bacio tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca è stato definito piccolo piccoli, non come quello tra Marcello e Francesca





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