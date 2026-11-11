La Marcia dell'Indipendenza si è svolta a Varsavia il 15 maggio con il presidente Karol Nawrocki di testa, senza violenze decise ma in un clima di attentamento politico accesi.

Il 15 maggio 2024 la plurimillennial Marcia dell'Indipendenza ha attraversato le strade di Varsavia sotto la guida del presidente Karol Nawrocki, senza registrare scontri importanti, ma con un clima di tensione che ha sottolineato il contesto politico craccato del Paese. Nella capitale si sono uniti oltre mezzo milione di partecipanti, secondo le affermazioni degli organizzatori, con bandiere bianche e rosse e fumogeni incendiosi.

Procedure di sicurezza e itinerario della marcia

La polizia ha predisposto un dispositivo di sicurezza straordinario, con rinforzi provenienti da altre regioni e barricate posizionate nel centro cittadino. Avevano già arrestato otto persone prima dell'inizio della manifestazione per motivi di diffuso online di minacce e appelli alla violenza. L'itinerario, partito alle 14 da piazza Dmowski, al piede del Palazzo della Cultura e della Scienza, era stato sottoposto a sopralluogo da funzionari di stato per garantire la sicurezza lungo il percorso.

Also read Il Regno Unito lancia il satellite Titania: indipendenza spaziale militare

Nonostante le preoccupazioni per un possibile deviazione dei manifestanti verso il Tribunale costituzionale, l'evento è andato in linea con le previsioni degli organizzatori, che hanno confermato che la sede giudiziaria non faceva parte del tragitto e che un numeroso servizio d'ordine avrebbe custodito l'ordine pubblico.

Posizioni di Karol Nawrocki e Donald Tusk

Karol Nawrocki ha utilizzato la marcia per criticare il governo Tusk, accusandolo di limitare le libertà, di aver lasciato le finanze pubbliche in condizioni disastrose, e di tentare di indebolire l'indipendenza delle istituzioni. Il presidente ha inoltre inchiaggiato la marcia come strumento di consolidamento della sua leadership politica in vista delle elezioni generali del 2025, presentandolo come potenziale ancora di coordinamento per la destra frammentata.

Advertisement

Donald Tusk, al contrario, ha mantenuto una linea di apertura ma di fermezza. Ha rifiutato le voci che l'esecutivo stesse valutando un divieto alla marcia, dichiarando che "Nessuno intende vietare la Marcia dell'Indipendenza". Ha orientato i comportamenti dei partecipanti verso la moderazione, chiedendo di evitare atti di aggressione e di rispettare i nostri agenti d'ordine. Il premier ha scelto di non partecipare alla manifestazione e di presenziare a Stettino, dove ha promosso un messaggio di unità nazionale.

Impatto politico e prossimo futuro

L'assenza di violenza durante la marcia ha evitato che l'incidente sfoci in una crisi politica più ampia. Tuttavia, le tensioni politiche continuano, poiché la coalizione Tusk critica le riforme apportate dal governo nazionalista, mentre l'opposizione afferma che l'esecutivo sta minacciando l'ordine costituzionale. Il governo ha annunciato che le prossime scelte legislative continueranno a mirare a proteggere gli standard democratici del Paese, mentre gruppi della destra si preparano a sfruttare il consenso popolare del presidente Nawrocki per sostenere la propria agenda politica fino alle elezioni generali previste per il 2025.