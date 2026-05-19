Marco Amleto Belelli, noto come Mago Otelma, è il Primo Teurgo della Chiesa dei Viventi e presidente degli occultisti italiani. Ha intrapreso una carriera politica, iniziando come fiduciario della Giovane Italia e proseguendo con la Dc. Ha avuto numerose lauree e ha lavorato in settori come la politica, la previdenza e la filosofia. Sostiene che i politici sono una classe di degenerati e ignoranti. La sua opera si svolge in due settori: previdi e globali, come quando ha anticipato la vittoria di Trump e la sciagura del Covid. Ha consultato politici e parlamentari di ogni partito, industriali, commercianti e casalinghe. Bruxelles non chiude la porta a Meloni, ma aspetta che parli con Merz della deroga sulla spesa. Ha lavorato per il Pci e crede che essere comunista sia coerente non esserlo più. Ha avuto vivaci discussioni con Marco Pannella e ammira la sua eloquenza e capacità di ammaliare le masse.

Marco Amleto Belelli , noto come Mago Otelma, è il Primo Teurgo della Chiesa dei Viventi e presidente degli occultisti italiani. Ha frequentato la sua infanzia e ha intrapreso una carriera politica, iniziando come fiduciario della Giovane Italia e proseguendo con la Dc.

Ha avuto numerose lauree e ha lavorato in settori come la politica, la previdenza e la filosofia. Sostiene che i politici sono una classe di degenerati e ignoranti. La sua opera si svolge in due settori: previdi e globali, come quando ha anticipato la vittoria di Trump e la sciagura del Covid. Ha consultato politici e parlamentari di ogni partito, industriali, commercianti e casalinghe.

Bruxelles non chiude la porta a Meloni, ma aspetta che parli con Merz della deroga sulla spesa. Ha lavorato per il Pci e crede che essere comunista sia coerente non esserlo più. Ha avuto vivaci discussioni con Marco Pannella e ammira la sua eloquenza e capacità di ammaliare le masse





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marco Amleto Belelli Primo Teurgo Della Chiesa Dei Viventi Presidente Degli Occultisti Italiani Politica Politici Previdi Globali Trump Covid Merz Deroga Sulla Spesa Pci Comunista Occultisti Italiani Chiesa Dei Viventi Politica Politici Previdi Globali Trump Covid Merz Deroga Sulla Spesa Pci Comunista Occultisti Italiani Chiesa Dei Viventi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sinner-Ruud 1-2 nel primo set della finale degli Internaziali d''ItaliaIl presidente Mattarella accolto da una standing ovation dei tifosi al Central del Foro Italico (ANSA)

Read more »

Sinner-Ruud 3-3 nel primo set della finale degli Internazionali d'ItaliaIl presidente Mattarella accolto da una standing ovation dei tifosi al Central del Foro Italico (ANSA)

Read more »

Nessuno tocchi Caino celebra il decennale della morte di Marco Pannella, con la nuova sedeSi insedia in Via della Panettera, di fronte a casa Pannella. Per i dirigenti dell’associazione Rita Bernardini, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zampar…

Read more »

Divino Otelma, che fine ha fatto: «Un consulto? Costa 100 euro, vengono anche politici. Ho previsto il Covid. Mia madre morta mi è apparsa sul letto»Il Divino Otelma, pseudonimo di Marco Amleto Belelli, oggi ha 77 anni. Per molto tempo è stato un personaggio televisivo. Primo Teurgo della Chiesa dei Viventi (la sua),...

Read more »