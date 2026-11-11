Il politico Marco Cappato è al centro di un'indagine per il suicidio assistito di Lucia, l'80enne con malattia neurodegenerativa in Svizzera. Il caso solleva dubbi sul diritto alla morte assistita e sul ruolo delle aziende sanitarie.

Marco Cappato è stato indagato per la morte assistita a svizzero di Lucia, l'80enne affetta da una grave malattia neurodegenerativa. Il medico di Lucia ha diniegato la richiesta di assistenza prescritta dalla Corte costituzionale, facendo richiamare l'attenzione del pubblico sull'accesso al diritto alla morte informata.

Dettagli dell'intervento medico e delle autorità sanitarie

Secondo l'Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina, Lucia non applicava trattamenti di sostegno vitale, requisito base per l'approvazione di un idoneo suicidio assistito. L'associazione Luca Coscioni contesta questa valutazione, sostenendo che la documentazione medica dimostra che la donna era totalmente dipendente da sostegno esterno e seguiva una terapia farmacologica sostanziale. Nel marzo 2026 l'associazione ha richiesto una nuova valutazione, ma non ha ricevuto risposta in tempi utili.

Also read Lucia Sabrina Papa, prima allieva pilota cieca in Italia, alla Torre ENAV di Fiumicino

Ruolo delle figure coinvolte e denuncia delle parti

Lucia è partita per la Svizzera il 3 giugno 2023, accompagnata dal volontario Matteo D'Angelo e dalla volontaria Antonella Lauvergnac. Mao Cappato ha organizzato l'itinerario, coordinando la logistica e l'assistenza. Il giorno dopo la morte, Cappato e D'Angelo si sono autodenunciati, chiedendo che vengano accertate le responsabilità. Nel frattempo la segretaria nazionale dell'associazione, Filomena Gallo, ha criticato la dipendenza dal giudizio dell'azienda sanitaria, definendo tale interpretazione restrittiva come un rischio concreto per l'esercizio del diritto della Corte.

Advertisement

Impatto sul diritto alla morte assistita e prospettive future

Il caso di Lucia ha rilasciato una marea di interrogativi sul diritto alla morte assistita in Italia, sulle procedure di approvazione e sui requisiti prescritti dalla Corte costituzionale. Nonostante la posizione di Gallo, le autorità sanitarie si ritengono vincolate dalla normativa vigente e imprevedibile che il docente. Sono in corso ricerche dettagliate, con la possibilità di una sentenza del tribunale dei reati che valuterà la responsabilità di Cappato e del volontario D'Angelo. Nel frattempo l'associazione continua a chiedere una rielaborazione del regolato in modo che i pazienti terapeutici possano fare, senza ritardi, affiliazione a decisioni de urgent. La vicenda, trasmessa da Le Iene il 12 novembre, resta sotto l'attenzione della stampa e del pubblico, chiedendo spiegazioni e una soluzione equa per i cittadini e le istituzioni del sistema sanitario.