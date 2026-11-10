Marco Checchetto: il fumettista italiano che arriva a disegnare Spider‑Man per la Marvel

Marco Checchetto, riconosciuto a Milano per i suoi lavori per PlayStation, è ora sfida la Marvel. L'artista condivide le sue paure e i suoi sogni su una carriera che collega l'Italia all'Europa Americana.

Marco Checchetto, fumettista di origine milanese, è diventato un punto di riferimento internazionale grazie al suo lavoro per la rivista PlayStation e ora si sta facendo conoscere anche dalla Marvel. L'iniziativa gli permette di disegnare il celebre Spider‑Man, un sogno occhiato fin dalla giovane età.

Il percorso tra arte e opportunità

La carriera di Checchetto ha avuto inizio negli anni novanta, quando a Milano gli è stato accolto il suo primo incarico da PSM, la rivista PlayStation. Racconta di come gli si fosse chiesto il compenso che desiderava e di come, ridendo, gli offrivano un brutto triplo. Questa esperienza è stata la porta d'ingresso verso lavorare con grandi professionisti dello storytelling visivo.

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Nel frattempo, l'artista aveva già tracciato Spider‑Man su carta, ispirato da un vecchio volume di sua nonna: *Super Super Gulp*. "Mi ricordavo la prima battaglia di quel personaggio e ho realizzato che potrei darlo vita nella trama originale", spiega.

Da quel momento, la sua abilità è stata riconosciuta in Italia ed è stata proiettata sul mercato statunitense. La Marvel lo ha accolto con serie di rilievo, senza tuttavia scomparire con il rimando "ma davvero io?". L'elevata visibilità ha portato a numerose richieste da parte di giovani aspiranti artisti, per cui Checchetto si prepara a trasferirsi con ricordi e incertezza.

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Scelte artistiche e apprendimento continuo

"Il mio approccio con Iron Man è diverso", racconta. L'armatura di quel personaggio lo spaventa - "ma la tecnologia è vana se non si può modellare il suo spirito". La risposta al suo dilemma è un rifiuto temporaneo, accompagnato da una riconciliazione con le evoluzioni digitali: "l'ascesa della grafica digitale cambierà i miei metodi, ma per ora non ho bisogno di farlo".

La sua domanda principale riguarda non più la compagnia, ma il futuro della rappresentazione artistica digitale. Nel cuore del suo studio, la tecnologia si intreccia con la creatività per creare trame più visive e coinvolgenti.

Una carriera che trascende le frontiere globali

Nel 2024, Checchetto ha ricevuto un invito a un'importante fiera artistica a New York. In quell'occasione, ha affrontato il pubblico con apertura, mostrando la sua sete di feedback e le sue ansie. "Non sono ancora sicuro del mio posto", ammette; "ma la passione è la forza che mi spinge in avanti".

Per i giovani che lo seguono, Checchetto è un modello di perseveranza: "ho ancora dubbi, ma continuo ad imparare". Proprio questa motivazione fissa la sua posizione all'intersezione tra arte e business, creando un ponte di talento che si sposa con i mercati internazionali.

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Nel cerchio di marcia di quelle industrie invitate a rinnovarsi costantemente, Checchetto è un esempio di creatività.