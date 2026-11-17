Il senatore Marco Dreosto subentra a Massimiliano Romeo alla guida del gruppo Lega al Senato, dopo una votazione decisiva che sancisce il cambio di leadership.

Marco Dreosto è stato eletto nuovo capogruppo della Lega al Senato della Repubblica, succedendo a Massimiliano Romeo che ha perso la carica dopo una mozione di sfiducia. L'assemblea dei senatori del Carroccio ha scelto Dreosto, che ricopre anche il ruolo di segretario della Lega nel Friuli Venezia Giulia, come guida della formazione parlamentare. Questa decisione arriva a seguito della votazione avvenuta in serata, dove 22 senatori su 27 hanno espresso il loro favore alla nuova direzione, chiudendo definitivamente l'esperienza di Romeo nel ruolo tecnico.

Dinamiche della mozione di sfiducia

La richiesta di sfiducia contro Massimiliano Romeo è stata votata nell'ultima sessione dei senatori leghisti, confermando un distacco netto dalla leadership precedente. Il voto si è concluso con una schiacciante maggioranza di 22 favorevoli contro 5 contrari o astenuti, tra i 27 senatori presenti. Questa decisione istituzionale non è isolata ma rappresenta il culmine di tensioni interne che hanno caratterizzato il partito negli ultimi mesi. La scelta di Dreosto riflette la volontà di consolidare il fronte leghista sotto una guida percepita come più allineata con le direttrici nazionali.

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Origini delle tensioni interne al partito

Le radici del conflitto risalgono all'estate scorsa, quando i cosiddetti "nordisti" hanno avanzato richieste pressanti per una ridefinizione strutturale della Lega. Tra i principali esponenti di questa corrente figurano lo stesso Massimiliano Romeo e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. La loro proposta mirava a instaurare una Lega federale, distinta chiaramente nelle aree geografiche del nord, centro e sud Italia. Oltre alla divisione territoriale, i rivoltosi chiedevano una leadership allargata per includere maggiormente le voci delle province e delle regioni, accusando il centro di essere troppo distante dalle esigenze locali.

Ruolo di Salvini e congresso straordinario

In risposta a queste istanze, il segretario nazionale Matteo Salvini ha convocato a sorpresa un congresso straordinario fissato per il 25 ottobre. L'obiettivo era chiaro: gestire lo scisma potenziale e riaffermare la disciplina di partito di fronte alle spinte autonomiste del Nord. Durante quella assemblee storica, il senatore Massimo Garavaglia ha sfidato direttamente Salvini candidandosi alla segreteria nazionale. Il risultato dello scrutinio segreto ha visto Garavaglia ottenere il 24% dei voti espressi, un segnale di dissidenza significativo ma non sufficiente a scalzare la leadership vigente, confermando la solidità del fronte di Salvini.

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Dichiarazioni di Massimiliano Romeo

Subito dopo la conferma della sua uscita dalla carica, Massimiliano Romeo ha lasciato l'assemblea dei senatori perAddressare i media. L'ex capogruppo ha dichiarato di prendere atto della decisione assunta dai colleghi leghisti, ribadendo con fermezza le proprie intenzioni. Romeo ha dichiarato che ogni azione intrapresa durante il suo mandato era stata guidata dall'interesse superiore della Lega. Ha specificato di aver portato avanti le istanze di numerosi militanti e dei rappresentanti dei territori, sostenendo che il suo operato fosse funzionale alla crescita e all'unità del movimento, nonostante le conseguenze personali.

Prospettive future per la Lega al Senato

Con l'ingresso di Marco Dreosto alla guida del gruppo, si apre una nuova fase per l'opposizione leghista al Senato. Dreosto, già segretario regionale del Friuli Venezia Giulia, rappresenta un profilo istituzionale rispettato all'interno delle strutture caroccine. La sua elezione dovrebbe facilitare il coordinamento tra le istanze territoriali e la direzione nazionale, cercando di arginare le derive federaliste emerse con la crisi autunnale. I senatori del Carroccio ora dovranno operare in questo nuovo assetto, con una leadership che mira a prioritizzare la coesione di partito rispetto alle divisioni geografiche storiche.