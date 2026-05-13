Marco Guida arbitro della finale Lazio‑Inter di Coppa Italia 2025/26

L'arbitro pompeariano Marco Guida, con esperienze in coppe albanesi, playoff di Serie B e Viareggio Cup, dirige la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter all’Olimpico di Roma.

Sarà Marco Guida , arbitro nato a Pompei nel 1981, a dirigere la finale di Coppa Italia 2025/26 che si giocherà questa sera alle 21 sul prato dell’Olimpico di Roma tra Lazio e Inter .

È la sua prima finale di questa competizione, ma non è la sua prima scena di rilievo. Già nel 2016 aveva conquistato la Coppa nazionale dell’Albania, quando Kukesi e Laci, dopo un pareggio 1-1 ai tempi regolamentari e supplementari, si sono affrontati ai calci di rigore, con la vittoria dei primi per 6-4.

Prima di arrivare a quel traguardo, Guida aveva diretto le finali di playoff di Seconda Divisione Lega Pro, con Pescina‑Gela all'andata e Giulianova‑Prato al ritorno, dimostrando un tempramento adatto alle partite ad alta tensione





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marco Guida Coppa Italia 2025/26 Lazio Inter Arbitro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lazio-Inter, Guida arbiterà la finale di Coppa Italia: al VAR ci sarà MazzoleniIl direttore di gara campano arbitrerà il match tra Lazio e Inter che assegnerà la Coppa Italia nella serata di mercoledì: il quarto uomo sarà Zufferli.

Read more »

Finale Coppa Italia Lazio-Inter: non solo Thuram, un altro giocatore a rischio forfaitNews di Calciomercato e notizie live 24h su 24. Trasferimenti ufficiali, trattative in corso e indiscrezioni esclusive dal mondo del calcio.

Read more »

Zaccagni prima di Lazio-Inter: «Proviamoci con i nostri tifosi al fianco»«Sto bene. Ho recuperato dal colpo preso» rassicura subito il capitano. Mattia...

Read more »

Si gioca stasera la finale di Coppa Italia, Lazio contro InterLa finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con arbitraggio di Marco Guida e esibizione di Nek prima della partita.

Read more »