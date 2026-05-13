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Marco Guida arbitro della finale Lazio‑Inter di Coppa Italia 2025/26

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Marco Guida arbitro della finale Lazio‑Inter di Coppa Italia 2025/26
Marco GuidaCoppa Italia 2025/26Lazio
📆5/13/2026 11:18 AM
📰TuttoMercatoWeb
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L'arbitro pompeariano Marco Guida, con esperienze in coppe albanesi, playoff di Serie B e Viareggio Cup, dirige la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter all’Olimpico di Roma.

Sarà Marco Guida , arbitro nato a Pompei nel 1981, a dirigere la finale di Coppa Italia 2025/26 che si giocherà questa sera alle 21 sul prato dell’Olimpico di Roma tra Lazio e Inter .

È la sua prima finale di questa competizione, ma non è la sua prima scena di rilievo. Già nel 2016 aveva conquistato la Coppa nazionale dell’Albania, quando Kukesi e Laci, dopo un pareggio 1-1 ai tempi regolamentari e supplementari, si sono affrontati ai calci di rigore, con la vittoria dei primi per 6-4.

Prima di arrivare a quel traguardo, Guida aveva diretto le finali di playoff di Seconda Divisione Lega Pro, con Pescina‑Gela all'andata e Giulianova‑Prato al ritorno, dimostrando un tempramento adatto alle partite ad alta tensione

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Marco Guida Coppa Italia 2025/26 Lazio Inter Arbitro

 

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