Marco Leonardo Basoccu resta in coma farmacologico dopo traumi cerebrale durante derby Juventus-Torino

Marco Basoccu è rimasto in coma farmacologico dopo essere stato colpito da un oggetto contundente mentre si trovava nelle fasi dell'arresto dell'incontro tra Juventus e Torino. Il ferimento era d'urgenza e il ragazzo, residente a Casale Monferrato, è stato portato all'ospedale Molinette dove è stato sottoposto a intervento neurochirurgico d'urgenza. Una pronta attenzione dei genitori e l'intervento medico sono fondamentali per valutare eventuali progressi nel recupero. Altri tre agenti feriti sono stati tratti in assistenza per le ferite riportate durante gli scontri prima del derby.

Marco Leonardo Basoccu resta in coma farmacologico dopo un traumi cranico totale riportato durante gli scontri prima del derby Juventus-Torino. Secondo i primi accertamenti, la cause sarebbero state un oggetto contundente, molto probabilmente una bottiglia di vetro,paralleledallo scontro.

I genitori sono entrati in ospedale dopo la notizia del traumi cerebrale del figlio, residente a Casale Monferrato. Un compagno di tifoseria ha testimoniato aver avvertito un forte boato prima di vedere il traumi, mentre le violenze e gli scontri si sono sviluppati in zona piazzale San Gabriele da Gorizia. Il sindaco Stefano Lo Russo ha condannato fermamente le violenze e sostenuto la solidarietà per il ferito e le forze dell'ordine.

Protagonista è la lotta contro i sacchi di rifiuti abbandonati, le fiamme incendiate e le telecamere nascoste





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