Marco Liorni presenta il suo primo romanzo 'Dove la luce ritorna'. La storia behind il successo tv, il legame con la moglie Giovanna e i progetti futuri dell'attore.

Marco Liorni, storico volto delle trasmissioni Mediaset e Rai, entra ufficialmente nel mondo della narrativa con la pubblicazione del suo primo romanzo intitolato "Dove la luce ritorna", edito da Rai Libri. Questa uscita editoriale rappresenta un capitolo significativo della carriera del conduttore, che per decenni si è affermato come una delle figure più riconoscibili della televisione italiana. Per sostenere iniziative benefiche, i proventi netti derivanti dalla vendita dell'edizione cartacea del libro saranno interamente devoluti a progetti di solidarietà sociale.

Il percorso che ha portato Liorni a scrivere un libro non è lineare, ma è il frutto di anni di esperienze televisive e di riflessioni personali. L'ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto in modo quasi inaspettato, quando l'artista inviò una cassetta con le sue registrazioni dopo aver letto su un giornale che la trasmissione Mediaset Verissimo cercava volti provenienti dalle televisioni locali. Da quel primo contatto nacque una popolarità immediata, ma anche le sfide più complesse legate alla vita under the spotlight.

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La crisi post Grande Fratello e la svolta Rai

La decisione di lasciare il reality show Grande Fratello nel 2007 segnò l'inizio di un periodo di grande difficoltà professionale per Marco Liorni. Sono passati quattro anni, dal 2007 al 2011, in cui non sembra sia accaduto nulla di determinante nella sua carriera. In una lunga intervista al Corriere della Sera, il conduttore ha raccontato di aver presentato idee per programmi a numerosi dirigenti televisivi, ricevendo sempre risposte negative. La situazione era talmente critica che Liorni si era imposto una scadenza precisa: il 31 dicembre del 2010. Se entro quella data non fosse successo nulla, avrebbe cambiato strada definitivamente.

L'etichetta di "quello del Grande Fratello" sembrava aver bloccato ogni opportunità. Tuttavia, nel novembre del 2010, la Rai gli ha fatto una chiamata a sorpresa per una puntata zero di un programma che nessun altro voleva produrre. Questa collaborazione ha costituito il preludio necessario per la sua ripartenza definitiva con la trasmissione Estate in diretta. Una gavetta che gli ha insegnato ad accettare la spietatezza dei numeri dell'Auditel, pur mantenendo la sua natura di bravo ragazzo che rifiuta di essere cattivo con i collaboratori.

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Vita privata, moglie Giovanna e famiglia

Oltre al successo televisivo, Marco Liorni tiene molto a come viene percepito nel suo profilo personale, rivendicando con orgoglio la sua immagine di persona posata e non ribelle. In adolescenza non era certo scapestrato e, anzi, si definisce ancora un po' fesso sotto quel punto di vista. La sua prima esperienza sentimentale ha portato al matrimonio con la ragazza che aveva conosciuto a quindici anni. Purtroppo, dopo molto tempo trascorso insieme, la relazione è finita, un esito che il conduttore considera fisiologico per due persone cresciute.

Oggi la sua vita sentimentale è accanto alla moglie Giovanna, con la quale ha avuto due figlie di sedici e ventidue anni. A queste si aggiunge il figlio nato dal primo matrimonio, rendendo la famiglia Liorni un nucleo composto prevalentemente da donne. All'interno di questa casa, il confronto quotidiano è costante e privo di filtri. Liorni descrive l'ambiente domestico come un tribunale che non chiude mai, dove le discussioni sono aspre ma seguite da momenti di grande divertimento. Un luogo faticoso perché costringe a mettersi a nudo, ma necessario per crescere.

Ispirazioni per il romanzo e futuro

Le tematiche familiari e le dinamiche relazionali attraversano anche il romanzo Dove la luce ritorna. Sebbene l'opera non sia autobiografica, è profondamente nutrita dai racconti della nonna materna Teresa, figlia del guardiano del faro di Favignana. Questo luogo, che Marco Liorni non ha mai visitato fisicamente, è stato scelto come ambientazione principale del libro. La passione per l'invenzione narrativa affonda le sue radici negli anni Settanta, tra fumetti disegnati a mano, spettacoli radiofonici improvvisati con i soldatini Lego e giochi notturni con il fratello minore di tre anni.

Da padre, Liorni è convinto che i figli vadano educati, non compiaciuti. Questa filosofia educativa si riflette nella scrittura e nella gestione della sua famiglia, accettando il rischio dello scontro pur di mettere i ragazzi di fronte alle proprie responsabilità. Guardando al futuro della sua opera prima, la casa editrice sta già valutando una possibile trasposizione sullo schermo. Per interpretare i personaggi del libro, Liorni avrebbe preferito vedere attori come Matilda De Angelis, Celeste Dalla Porta e Matteo Giuggioli nei ruoli principali, confermando la sua volontà di espandere il proprio universo narrativo oltre lo schermo televisivo.