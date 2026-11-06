Marco Liorni intervista: Dal Grande Fratello alla paternità, il romanzo di 'Dove la luce ritorna'

Marco Liorni parla del suo libro 'Dove la luce ritorna', analizzando il rapporto con il padre, la fama in tv e la responsabilità verso i giovani.

Marco Liorni, noto conduttore e autore televisivo di origini romane nato nel 1965, ha concesso una rara intervista a La Stampa in occasione della pubblicazione del suo romanzo d'esordio, intitolato Dove la luce ritorna e edito da Rai Libri. Questa occasione ha permesso a Liorni di abbandonare per un momento il ruolo pubblico per offrire un ritratto intimo e profondo della propria vita privata e professionale.

Il romanzo come autoanalisi familiare

Liorni definisce il suo libro quasi una seduta di autoanalisi, ripercorrendo i ricordi d'infanzia e le storie di fari e di mare narrate dalla nonna. Ha rivelato di non aver pianificato inizialmente questo percorso, ma di essersi accorto, mentre ultimava la scrittura, che il testo era pieno di simbolismi e stratificazioni che emergevano insieme alle storie raccontate.

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Un punto centrale dell'opera è il legame viscerale ma complesso con la figura paterna. Marco Liorni descrive il rapporto con il suo papà come complicato, poiché gli ha lasciato in eredità i suoi sensi di colpa. Suo nonno morì giovane per una ferita di guerra quando il padre aveva solo sette anni, crescita così accompagnata da un senso di colpa irrazionale che lo seguì per tutta la vita.

Il padre viveva ogni emozione fino in fondo, senza curarsi delle conseguenze, comportandosi alla stregua di un bambino. Al contrario, Liorni si definisce più trattenuto, pur ammettendo di non negare le emozioni. Racconta di piangere, gioire e amare, ma di gestire i sentimenti meglio di suo padre, in particolare l'ansia che lo ha condizionato fino ai trent'anni per dieci anni prima di riuscire a vivere liberamente.

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Fama, Grande Fratello e responsabilità generazionali

Al di là della pagina scritta, l'intervista di Marco Liorni tocca le trappole della notorietà vissuta durante la sua esperienza come inviato nel Grande Fratello. Riferisce di essere stato spesso chiamato nei locali per serate, rendendosi conto di proporre un'immagine di sé straniante e recitando il ruolo del personaggio televisivo. Ha deciso di cambiare rotta, affermando con fermezza che non gli interessa sembrare quello che non è.

Sul tema delle giovani generazioni, Marco Liorni sostiene che vada loro data ascolto, una convinzione nata anche dalla sua esperienza di padre di tre figli. Dalla prima moglie Cristina, sposata nel 1993, ha avuto un figlio di nome Niccolò. Nel 2014 ha sposato la seconda moglie Giovanna Astolfi, con cui ha avuto le figlie Emma e Viola.

Liorni ha espresso preoccupazione per le manifestazioni di protesta, ammettendo di averle seguite con interesse ma condannando violenza e devastazione che vanno contro la causa portata avanti dai giovani. A suo avviso, la responsabilità è della generazione cresciuta negli anni Settanta, che ha vissuto senza curarsi del futuro, ad esempio andando in pensione a cinquant'anni, e della politica dell'epoca non lungimirante.

Conclusione sulla televisione italiana

Infine, il conduttore ha offerto una riflessione lucida sulla televisione attuale, in particolare sui quiz. Marco Liorni ritiene che i quiz game vadano a colmare il vuoto lasciato dal varietà, riproponendo ingredienti come il ballo e la musica. Tuttavia, sostiene che dovrebbero terminare alle ventuno e trenta e non oltre.

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Questa posizione non è isolata: Liorni ha sottolineato che la pensano allo stesso modo colleghi affermati come Stefano De Martino e Gerry Scotti, unendo la sua voce a quella di altri protagonisti del piccolo schermo per呼吁 a una gestione degli orari più rispettosa del tempo dei telespettatori.