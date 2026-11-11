Marco Mancini e la Russia: il cyberallarme su Telegram

L'ex direttore del DIS Marco Mancini denuncia le vulnerabilità informatiche italiane. La Russia replica con minacce su Telegram dopo l'intervista a Filorosso.

Marco Mancini, ex direttore del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica ( DIS), ha lanciato un allarme senza precedenti sulla sicurezza informatica nazionale durante la sua apparizione nel programma televisivo Filorosso, andato in onda martedì 10 novembre. L'ex agente segreto ha sottolineato come l'Italia si trovi attualmente sotto tiro da parte di attori statali ostili, evidenziando la necessità urgente di potenziare le difese digitali dello Stato.

Vulnerabilità Infrastrutturali e Criticità Strategiche

Il nucleo centrale della denuncia di Marco Mancini riguarda la struttura stessa dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita nel 2021 al di fuori del comparto intelligence tradizionale. Secondo l'ex dirigente, questa separazione ha creato una frattura operativa che indebolisce la capacità del Paese di rispondere tempestivamente alle minacce cibernetiche. Mancini sostiene che mantenere un legame diretto con i servizi segreti sarebbe fondamentale per sfruttare appieno le competenze investigative e rafforzare la collaborazione strategica con il Ministero della Difesa.

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La critica non è solo teorica ma si basa su una valutazione concreta delle lacune attuali. L'ex 007 ha spiegato che la frammentazione delle responsabilità impedisce una visione d'insieme efficace sulle minacce ibride. Senza una integrazione stretta tra chi protegge le infrastrutture critiche e chi raccoglie informazioni sugli avversari, il rischio di subire attacchi coordinati aumenta significativamente.

Reazioni Diplomatiche e Avvertimenti Digitali

Le dichiarazioni rilasciate a Antonino Monteleone hanno provocato una reazione immediata e inaspettata dal fronte russo. A poche ore dalla trasmissione, alcuni canali Telegram affiliati a Mosca hanno pubblicato messaggi dai toni chiaramente intimidatori rivolti direttamente a Marco Mancini. Il linguaggio utilizzato nei post non lasciava spazio a interpretazioni ambigue, trasformando una critica tecnica in un avvertimento politico personale.

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I messaggi diffusi online ironizzavano sulla presunta capacità dei servizi italiani di operare in Russia come se fossero a casa propria. La narrazione costruita dai canali russi suggeriva che Roma si stupisse ingenuamente delle contromosse moscovite. Questo tono sarcastico ha preceduto una frase conclusiva che suonava come una sfida aperta, indicando che ogni azione italiana viene monitorata attentamente dalle controparti straniere.

Controspionaggio Offensivo e Minacce Geopolitiche

Mancini ha chiarito che la difesa passiva non è più sufficiente contro le nuove forme di guerra asimmetrica. Ha proposto l'adozione di una funzione di controspionaggio offensivo, volta a neutralizzare preventivamente qualsiasi iniziativa esterna che possa mettere a rischio la sicurezza dello Stato italiano. Questa posizione implica un cambio di paradigma nelle operazioni dei servizi, passando dalla semplice protezione alla proiezione attiva di influenza.

L'ex direttore del DIS ha inoltre affrontato il tema dei cyberattaci attribuiti a Russia e Iran, escludendo l'esistenza di un coordinamento operativo diretto tra i due Paesi. Tuttavia, ha ipotizzato obiettivi comuni che potrebbero portare a sinergie tattiche non ufficiali. Ha richiamato diversi episodi di presunto spionaggio, citando il caso Walter Biot, la fuga di Artem Uss e la telefonata-trappola ai danni della premier Giorgia Meloni operata dai comici russi Vovan e Lexus.

NIEV e Prospettive Future della Sicurezza

Un punto cruciale sollevato durante l'intervista riguarda l'Istituto Nazionale Caterina la Grande (NIEV), centro culturale di Mosca. Mancini ha richiesto verifiche approfondite da parte dei servizi occidentali per accertare eventuali collegamenti nascosti tra questa struttura e la pianificazione di attacchi informatici contro l'Europa. La presenza di tali centri culturali è spesso vista come un potenziale veicolo per attività di intelligence coperte.

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La risposta russa sui social media ha confermato che queste tematiche sono sensibili per il Cremlino. I messaggi pubblicati nella notte indicano che Moscovia sta prendendo nota di ogni mossa strategica italiana. L'episodio sottolinea quanto il cyberspazio sia diventato un terreno di scontro dove le parole degli esperti di sicurezza vengono lette come atti politici diretti, richiedendo una maggiore cautela e preparazione istituzionale.