Marco Pannella: un gigante che non si è potuto permettere

Il testo si sofferma sul grande Marco Pannella, un politico italiano che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Paese. Si parla della sua tenacia, coerenza e impegno per le battaglie contro l'ipocrisia e l'impotenza del potere, sottolineando come il suo pensiero non sia stato sempre condiviso ma sempre ammirato. Si sottolinea come il divertimento sia amaro per non averlo votato sempre e seguito fino in fondo, e come la riconoscenza tardiva sia un gesto che dice quanto abbiamo perso a non averlo apprezzato e sostenuto.

Marco Pannella ha colpito ancora. Mi sono amaramente divertito negli ultimi giorni, complice la ricorrenza del decennale della sua scomparsa, a leggere i tanti articoli e, soprattutto, i tanti messaggi di politici, uomini e donne, che hanno fatto a gara ad esaltarlo.

In Italia, si sa, una targa, una via, un largo, una piazzetta non si negano a nessuno, ma il vizietto italico più plateale, e vergognoso, è un altro: incensare i morti, lodarli fino all’inverosimile, candidarli a una prossima santità. Importante è non votarli in vita, contrastare le loro battaglie, cercare di ridurli al silenzio perché insopportabili al potere politico e, quasi sempre, a quello ecclesiastico.

Chi non lo ha votato in vita, chi lo ha contrastato, chi ha cercato di ridurlo al silenzio, si è affrettato a dichiarare che è stata una grande personalità, che spesso non ha condiviso le sue idee e le sue battaglie, ma sempre ammirandone tenacia e coerenza. E che ce ne facciamo di tutta questa ammirazione? Il problema è non aver condiviso le sue idee e le sue battaglie.

Soltanto condividendole, avremmo consentito al Paese di essere migliore, di raggiungere un alto grado di civiltà, di liberare energie e risorse per spenderle verso chi era rimasto fuori dal tram della vita. La responsabilità è tutta qui.

La grandezza di Pannella non risiede nella tenacia e nella coerenza, pur importanti, ma nell’aver centrato le questioni fondamentali della vita e del diritto, di aver inciso profondamente su alcune leggi che hanno determinato cambiamenti epocali, di essersi speso con la parola e con il corpo per mettere a nudo l’ipocrisia e l’impotenza del potere e dei poteri, per sostenere e rinforzare le istituzioni mentre sembrava, agli sciocchi, che volesse abbatterle.

Pannella ha vinto con l’1 virgola e con lo 0 virgola, ha vinto nonostante tutto e tutti, nonostante le miserie umane di chi lo ha duramente avversato, mentre lottava anche per chi lo avversava, di chi oggi ne loda tenacia e coerenza, pur precisando di non averne condiviso idee e battaglie. Se ci ricordiamo di Pannella è perché resta presente nella vita di tutti i giorni, negli atti quotidiani, nel divorzio e nell’aborto, dentro e fuori dal carcere, nell’amore libero e senza pregiudizi, nella fame che centinaia di milioni di esseri umani continuano a patire sotto il sole e la pioggia del mondo.

Questo Paese, spesso codardo, non se l’è potuto permettere un gigante come Marco Pannella. Ha goduto tutti i privilegi di quelle idee e di quelle battaglie, proprio mentre pensava di avere davanti a sé un improponibile pagliaccio. Ecco perché il divertimento è amaro, perché la riconoscenza tardiva, e talvolta pelosa, è un gesto che dice quanto abbiamo perso a non averlo votato sempre, a non averlo seguito fino in fondo. Non dobbiamo incensarlo.

Gli dobbiamo dire grazie e chiedere scusa per quanto ha dato, per quanto non gli abbiamo dato





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