Marco Poggi a Quarto Grado: Alberto Stasi è colpevole, non cambiamo idea. Chiara mi avrebbe detto se Andrea Sempio la infastidiva

Il fratello di Chiara Poggi interviene dopo la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco, ribadisce la colpevolezza di Alberto Stasi e smentisce le voci che lo riguardano. Spiega di non aver mai sospettato dell'amico Andrea Sempio e di aver letto gli atti senza cambiare opinione.

Marco Poggi , fratello di Chiara Poggi , è tornato a parlare pubblicamente nel corso dell'intervista rilasciata a Quarto Grado e andata in onda venerdì 5 giugno.

La sua decisione nasce dalla volontà di mettere fine alle innumerevoli ricostruzioni, voci e allusioni che negli ultimi tempi lo hanno visto suo malgrado coinvolto, in particolare dopo la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco. Marco ammette di aver sofferto molto per le accuse ricevute sul web e in televisione, arrivando addirittura a essere indicato come possibile autore dell'omicidio della sorella, un'ipotesi che definisce dolorosa e infondata.

Il suo silenzio di questi anni, confessa, potrebbe aver alimentato fantasie, ma ora sente il bisogno di chiarire la sua posizione. Riguardo alle nuove piste investigative, in particolare quelle che riguardano Andrea Sempio, Marco Poggi dichiara di aver letto gli atti e le informative, ma di non aver cambiato idea: la sua convinzione resta ferma sulla colpevolezza di Alberto Stasi, come accertato dai processi.

Questa origine di questa convinzione non è un pregiudizio, ma il frutto di anni di udienze, perizie e sentenze. Inizialmente, ricorda, era persuaso dell'innocenza di Stasi, tanto da difenderlo, e fu contento alla notizia della scarcerazione. Ma la lettura delle motivazioni, in particolare sul DNA trovato sui pedali della bicicletta, lo fece riflettere e lo portò a cambiare idea. Per Marco Poggi, la verità giudiziaria è già stata accertata e sarebbe grave modificarla solo perché è partita una nuova indagine.

Sull'amicizia con Andrea Sempio, suo compagno di liceo, Marco sottolinea che non ha mai avuto elementi per sospettare di lui e che non trova logica nelle ricostruzioni che attribuiscono a Sempio un interesse morboso per Chiara. Se ci fosse stato un coinvolgimento, si sarebbe aspettato che Sempio glielo avesse detto o lo avesse confessato a qualcuno.

Infine, smentisce categoricamente le voci che lo vorrebbero parte di un giro di droga con Sempio e Stefania Cappa, definendole pure fantasie senza alcun fondamento





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