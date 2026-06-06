Marco Poggi apre i suoi pensieri dopo la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco

Il fratello di Chiara Poggi decide di parlare apertamente delle indagini che hanno coinvolto la famiglia, cercando di mettere fine ai ricostruzioni, alle accuse e al mistero che hanno accompagnato il caso. La sua intervista in TV, trasmessa il 5 giugno, affronta la conseguenza dell'accusazione e il desiderio di lasciar passare il tormento.

Marco Poggi , fratello di Chiara Poggi, ha deciso di parlare pubblicamente e di affrontare uno dei periodi più difficili vissuti dalla sua famiglia dopo il drammatico delitto di Garlasco.

Nella sua intervista trasmessa venerdì 5 giugno, il fratello della vittima ripercorre gli ultimi mesi, segnati dalla riapertura delle indagini, dalle nuove piste investigative e dalle accuse che, in alcuni casi, hanno finito per coinvolgere persino lui. La decisione di intervenire nasce dalla volontà di mettere fine alle diverse ricostruzioni che si sono moltiplicate nel tempo.

"Da quest'ultimo anno, da questa riapertura, la mia figura è stata molto più coinvolta ed è stata un po' più chiacchierata. Era da diverso tempo che pensavo di parlare, anche per fare finire tutte le relazioni, allusioni e questo alone di mistero che c'è sulla mia figura", spiega quando è stato interrogato dalla televisione.

Alcune delle affermazioni che ha pubblicato, fra le altre, si riferiscono al fatto che "sono stato coinvolto in delle accuse che alla fine si sono risolte a mio favore", aggiunge in maniera che lascia curiosi i suoi ascoltatori. Marco Poggi, in TV per la prima volta, ha espresso il suo shock nell'affermare che "Hanno rovinato l'immagine di Chiara. Essere accusato ha fatto male".

In una doppia puntata del noto programma Quarto Grado, studiati con la presenza di Mirko Crepaldi, amico di Sempio, e Marco Poggi, il fratello è stato costretto a rompere il silenzio delle settimane trascorse in una quiete compitura. Il programma ha visto la loro conversazione in studio in cui si è discusso del contesto familiare derivato dal tragico sugo.

La ricerca si è svolta nel frattempo in un angolo di cultura e passato, perdendo il volto umano che fino a breve non sapeva dove fosse. Le anticipazioni dell'episodio hanno lasciato l'opinione sia sospesa tra chi crede nella verità e chi però si chiede se la famiglia possa davvero ricostruire la sua immagine dopo un processo delicato, con l'obiettivo di andare oltre il dolore e la notorietà che hanno accompagnato il caso.

Marco Poggi, con i suoi riferimenti genealogici, ha lasciato trasparire l'opettile sospetto che si pesse nel loro contatto, sottolineando che la sua esposizione non è motivata da una rivalsa personale ma, per lui, è la stessa liberazione del suo cognome. Inoltre, ha dettagliato i dubbi che l'indagine aveva generato e la speranza che confini definiti possano rinvertene un futuro di tranquillità.

Il giornale, nel riportare la notizia, ha espresso l'importanza di chiarire questi ricordi per arrivare alla verità che ha portato a un nuovo capitolo per l'intera casa Poggi, sì o no, sia al momento più delicato della loro vita





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Caso Garlasco Marco Poggi Intervista TV Riapertura Indagini Accusa Familia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: 'Hanno rovinato l'immagine di Chiara'Il fratello di Chiara Poggi ha parlato ai microfoni di Quarto Grado: 'Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste'

Read more »

Delitto Garlasco, Marco Poggi: “Hanno rovinato l'immagine di Chiara”Leggi su Sky TG24 l'articolo Delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: “Hanno rovinato l'immagine di Chiara”

Read more »

Garlasco, Marco Poggi: 'Per un anno si è giocato sulla vita e sulla morte di Chiara'Intervista a Quarto Grado, 'mi hanno accusato, chi indagava poteva smorzare alcune piste' (ANSA)

Read more »

Garlasco, Sempio e la nuova inchiesta sul delitto di Chiara: parla Marco PoggiLe parole del fratello della ragazza uccisa nel 2007 a Quarto Grado

Read more »