Marco Poggi: 'Filmati intimi di Chiara? Né io né i miei amici li abbiamo visti'

Marco Poggi, fratello della vittima, è stato interrogato dai pm di Pavia in una nuova indagine sul delitto della sorella uccisa a Garlasco nel 2007. Nel video, Poggi nega di aver mai visto o parlato dei video 'intimi' della sorella e sostiene che il colpevole sia il condannato.

Marco Poggi , il video dell'interrogatorio dei pm di Pavia : 'Filmati intimi di Chiara? Né io né i miei amici li abbiamo visti', in veste di testimone, dalla Procura di Pavia nella nuova indagine sul delitto della sorella uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Nelle immagini si vede il giovane che risponde alle domande degli inquirenti: ricostruisce i rapporti con l'amico Andrea Sempio, indagato per l'omicidio pluriaggravato, esclude di aver mai visto o parlato dei video 'intimi' della sorella e ribadisce l'idea che il colpevole sia il condannato. Un confronto che nelle carte dell'inchiesta viene definito 'ostile' dagli inquirenti, come se il fratello della vittima fosse incline a una 'costante difesa d'ufficio' di Sempio.

Marco Poggi, il video dell'interrogatorio dei pm di Pavia: 'Filmati intimi di Chiara? Né io né i miei amici li abbiamo visti





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