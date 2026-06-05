Marco Poggi: 'Hanno rovinato l'immagine di Chiara' - La sorella del delitto di Garlasco rompe il silenzio

A 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, suo fratello Marco parla per la prima volta in tv. Nell'intervista a Quarto Grado esprime tutto il suo dolore per come è stata trattata la memoria della sorella, mentre la nuova inchiesta della procura di Pavia punta il dito contro Andrea Sempio.

Diciannove anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi , suo fratello Marco rompe il silenzio e concede un'intervista televisiva. Con voce rotta dall'emozione, Marco afferma che la memoria della sorella è stata rovinata da una vicenda giudiziaria che non ha mai smesso di far parlare di sé.

L'intervista, in onda stasera su Quarto Grado, arriva dopo che Marco è stato ascoltato più volte dalla procura di Pavia nel contesto della nuova inchiesta che coinvolge Andrea Sempio, amico di Marco e frequentatore della casa di Garlasco. Secondo gli inquirenti, il movente dell'omicidio potrebbe essere stata un'avance respinta da Chiara. Per questo delitto è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi.

La storia di Chiara Poggi, uccisa a soli 26 anni nella sua casa di Garlasco nell'agosto del 2007, ha segnato la cronaca nera italiana. Dopo anni di processi e sentenze, la condanna di Stasi sembrava aver chiuso la vicenda, ma il caso è stato riaperto grazie a nuovi elementi. La procura di Pavia ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, sostenendo che l'ipotesi di un rifiuto amoroso possa aver scatenato la furia omicida.

Marco Poggi, ascoltato come persona informata sui fatti, ha riferito di essere stato oggetto di illazioni e sospetti che lo hanno profondamente ferito. Nella sua intervista, Marco sottolinea come si sia giocato per un anno sulla morte e sulla vita di sua sorella, e critica chi indagava per non aver smorzato piste alternative. La famiglia Poggi, già provata dalla tragedia, si è trovata nuovamente catapultata in un vortice mediatico.

Marco confessa che parlare di quella notte è stato come rivivere il dolore, ma che la speranza di voltare pagina è più forte di tutto. La sua testimonianza apre uno spiraglio su un caso che non smette di interrogare l'opinione pubblica.

'Spero che prima o poi abbiamo la possibilità di voltare pagina', dice con voce ferma. L'ombra del dubbio, tuttavia, continua ad aleggiare su Garlasco, mentre il processo a Sempio si avvia verso nuove fasi processuali. La comunità attende risposte, nella speranza che la verità possa restituire dignità alla memoria di Chiara





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