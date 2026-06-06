Marco Poggi: 'Non accetto l espozione mediatica, ma sono certo della colpevolezza di Stasi'

Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, rompe il silenzio in un intervento esclusivo a Quarto Grado, parlando delle accuse, del caso Sempio e della sua convinzione sulla colpevolezza di Alberto Stasi.

Marco Poggi , fratello di Chiara Poggi , ha rotto il silenzio in un’intervista esclusiva a Quarto Grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Retequattro.

Per la prima volta da quando il caso ha preso una nuova direzione con l’indagine su Andrea Sempio, Marco ha deciso di parlare pubblicamente.

«Io non ho mai sopportato e forse neanche accettato tutta questa esposizione mediatica per quello che è successo a Chiara», ha esordito, spiegando di sentirsi ormai costretto a chiarire le voci che circolano sulla sua figura. «Era da diverso tempo che pensavo di parlare, anche per fare finire tutte le allusioni e questo alone di mistero che c’è sulla mia figura».

L’intervista arriva dopo un anno turbolento, segnato da nuove rivelazioni e da un’inchiesta della Procura di Pavia che ha riaperto il caso del delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. Marco ha affrontato le domande della giornalista Martina Maltagliati con apparente sincerità, ma senza nascondere la sua contrarietà a certe ricostruzioni.

Uno dei temi principali è stato il presunto giro di droga che, secondo alcuni audio emersi di recente, avrebbe coinvolto Marco, Andrea Sempio e Stefania Cappa, e che Chiara avrebbe scoperto. Marco ha negato categoricamente: «Ho sentito anche questa cosa, ma si è detto di tutto in quest’anno. La droga non l’ho neanche mai provata: è pura fantasia». Ha poi ribadito la sua convinzione sulla colpevolezza di Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara condannato in via definitiva.

«Non è non voler cambiare idea. Il convincimento nasce dall’aver seguito tutti i processi e le discussioni in aula». Marco ha ricordato di aver assistito a quasi tutte le udienze e di aver letto le motivazioni della scarcerazione di Stasi nel 2007, rimanendo perplesso su alcune incongruenze, come la spiegazione del DNA di Chiara trovato sui pedali della bicicletta.

«Non è che perché viene aperta un’indagine significa che abbiamo un convincimento diverso», ha precisato, riferendosi all’inchiesta su Sempio. Ha poi criticato la mancanza di rispetto verso la loro famiglia: «Non pretendiamo che la nostra convinzione diventi verità per tutti, ma ci dispiace che non ci sia rispetto». Parlando del rapporto tra Chiara e Andrea Sempio, Marco ha raccontato di aver conosciuto Sempio alle scuole medie a Garlasco.

Ha negato di avere un ricordo preciso delle chiamate sospette che Sempio avrebbe fatto a casa sua il 7 e 8 agosto 2007, mentre lui era in montagna.

«Non ricordo di averle ricevute, ma non posso escluderlo. Ho chiesto di analizzare il mio cellulare dell’epoca, ma non lo hanno ritenuto utile». Sulla possibilità che Chiara gli avesse confidato di essere molestata da Sempio, Marco ha risposto: «Penso proprio di sì, nel momento in cui è coinvolto un mio amico non vedo perché non mi avrebbe chiamato».

Ha comunque sottolineato di non aver mai visto un contatto diretto tra Chiara e Sempio: «Non ho nessun ricordo di Chiara con i miei amici». Riguardo all’impronta 33, la famosa impronta parziale trovata in casa Poggi che sarebbe riconducibile a Sempio, Marco ha ammesso di non avervi dato importanza fino a quando non è stata mostrata in procura.

«Non avevo collegato o dato importanza», ha detto. Ha poi spiegato di aver parlato spontaneamente della frequentazione della scala e della cantina da parte dei suoi amici, senza sapere che lì si trovava un’impronta interessante per gli inquirenti. L’intervista si conclude con Marco che si dice in attesa del giudizio finale: «Non sono io che devo giudicare, ci sarà qualcuno che lo farà. Aspettiamo di sentire quale sarà il giudizio finale».

Un intervento che, senza smentire le nuove ipotesi investigative, riafferma la sua posizione e quella della famiglia Poggi, in un caso che continua a dividere l’opinione pubblica





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