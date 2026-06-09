Marco Poggi: 'Non ho potuto vivere con Chiara, non ricordo più il nostro ultimo saluto'

Marco Poggi ha parlato per la prima volta in modo così diretto e pubblico, raccontando dettagli inediti sulla sua famiglia e la sua posizione riguardo all'assassinio di Chiara Stasi. Ha ammesso di non aver potuto vivere con lei, non ricordarsi più il loro ultimo saluto e di aver avuto dubbi sull'innocenza di Stasi nelle prime settimane dopo il delitto.

Marco Poggi ha parlato per la prima volta in modo così diretto e pubblico: la sua famiglia non ha dubbi, l'assassino di Chiara è Marco Poggi .

Ha raccontato un dettaglio inedito: nelle prime settimane dopo il delitto, la famiglia era convinta dell'innocenza di Stasi.

'L'abbiamo difeso tanto. Quando fu incarcerato, ero personalmente sicuro che si stessero sbagliando. Ero contento quando uscì di prigione'. Il cambio di rotta è arrivato dopo, leggendo le motivazioni delle sentenze.

'Ho iniziato a chiedermi perché così tante bugie, perché tante cose non tornano. I passaggi sul DNA di Chiara trovato sui pedali mi avevano lasciato stranito'. Gianluigi Nuzzi ha smentito che ci sia stato un 'cacet di 50 mila euro a Marco Poggi a Quarto Grado'. Nella villetta di Garlasco è rimasto tutto identico.

La mamma di Stasi ha dichiarato che non parlerà mai dei Poggi, ma lei e Alberto andranno alla tomba di Chiara appena potrà. Marco Poggi ha confessato di non aver potuto vivere con Chiara, non ricordarsi più il loro ultimo saluto. I suoi genitori non sono mai crollati





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