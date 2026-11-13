Marco Rubio attacca la CPI e annuncia sanzioni imminenti

Il Segretario di Stato Marco Rubio condanna la Corte penale internazionale durante il Congresso 2026, annunciando sanzioni a aprile e una politica estera decisa.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha lanciato un attacco frontale contro la Corte penale internazionale (CPI) durante il Congresso Nazionale degli Avvocati 2026 della Federalist Society. L'evento si è tenuto il 13 novembre 2026 presso il Mayflower Hotel a Washington, DC, negli Stati Uniti.

Rubio contesta l'autorità della CPI

Il Segretario di Stato ha dichiarato che gli Stati Uniti non si sottometteranno mai alla "visione sterile di giudici radicali o burocrati globali senza anima". Rubio ha accusato la CPI e i suoi alleati di essersi autoproclamati giudici e giurie dell'ordine internazionale, sostenendo che gli americani non hanno mai accettato di sottostare alla sua autorità. Ha inoltre affermato che la corte mira a perseguire funzionari statunitensi o membri delle forze armate, una pratica che giustifica le sanzioni announce last month.

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Sanzioni e risposta militare

Le sanzioni statunitensi contro la corte basata nei Paesi Bassi, istituita nel 2002 per perseguire crimini di guerra, contro l'umanità e genocidio, entreranno in vigore ad aprile. Queste misure sono progettate per ostacolare la capacità della CPI di operare. Se la corte tentasse di far rispettare le sue sentenze contro i cittadini americani, Washington risponderebbe con la forza. Citando il generale romano Pompeo, Rubio ha dichiarato che la risposta degli Stati Uniti sarebbe: "Cessate di citare le leggi agli uomini con le spade".

Politica estera "America First"

Il discorso rappresenta il primo intervento preparato di Rubio da quando i repubblicani hanno subito una pesante sconfitta nelle elezioni di medio termine del 3 novembre. Questa occasione alimenta le speculazioni sul fatto che il Segretario di Stato possa lasciare il suo incarico di consigliere per la sicurezza nazionale e di capo della diplomazia per candidarsi alla presidenza nel 2028. Rubio, che ha cercato di fornire una giustificazione intellettuale alla politica estera "America First" del presidente Donald Trump, ha smentito le voci sul suo lancio di una campagna presidenziale.

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Situazioni geopolitiche: Iran e Corea del Nord

Il Segretario ha affrontato diverse situazioni geopolitiche, contrastando l'Iran con la Corea del Nord. Ha dichiarato che l'obiettivo della guerra USA-israeliana contro l'Iran è impedire a Teheran di sviluppare armi nucleari, definito urgente a causa della "mente espansionistica" dei "clerici sciiti radicali". Ha invece descritto il leader nordcoreano Kim Jong Un, incontrato tre volte da Trump, come non espansionista e non interessato a invadere paesi vicini.

Contesto storico e opposizioni

L'amministrazione Trump ha a lungo osteggiato la CPI, imponendo precedentemente sanzioni su procuratori e giudici. La corte ha ricevuto forte sostegno dalla maggior parte degli stati membri, inclusi tutti i paesi dell'UE e della NATO tranne USA e Turchia. Washington ha denunciato il tribunale per i mandati di arresto emessi per funzionari israeliani, incluso il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, e per l'indagine sui soldati statunitensi in Afghanistan, attualmente "deprioritizzata" dalla CPI.