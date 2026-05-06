Marco Rubio incontra Papa Leone XIV in Vaticano: discussioni su Cuba, libertà religiosa e guerra in Iran

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano per discutere di Cuba, libertà religiosa e la guerra contro l'Iran. Il viaggio avviene dopo le critiche del presidente Trump al pontefice per la sua opposizione al conflitto.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha dichiarato martedì di aspettarsi di discutere di Cuba e delle preoccupazioni per la libertà religiosa nel mondo con Papa Leone durante la sua visita in Vaticano giovedì, dopo che il presidente Donald Trump ha lanciato un nuovo attacco al pontefice per aver criticato la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

L'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede ha affermato in precedenza che Rubio e il papa avrebbero avuto una conversazione franca sulla politica degli Stati Uniti, per avviare un dialogo. Le nazioni hanno disaccordi, e credo che uno dei modi per superarli sia attraverso la fraternità e un dialogo autentico, ha dichiarato l'ambasciatore Brian Burch.

A Washington, Rubio ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca che si aspettava di discutere della libertà religiosa nel mondo, con un focus sull'Africa, e dell'aiuto umanitario a Cuba con il papa. C'è molto di cui parlare con il Vaticano. Il papa è ovviamente il vicario di Cristo, è un cattolico romano, ma è anche il capo di uno stato-nazione. Lavoriamo con la Chiesa cattolica per la distribuzione di aiuti umanitari a Cuba.

Condividiamo con la Chiesa cattolica la preoccupazione per la distruzione della libertà religiosa, la persecuzione delle minoranze cristiane e anche le sfide che i cristiani affrontano in Africa, ha detto Rubio. Trump ha ripetutamente denigrato il primo papa nato negli Stati Uniti nelle ultime settimane, suscitando una reazione da parte dei leader cristiani di tutto lo spettro politico.

No, intendo dire che è un viaggio che avevamo pianificato da prima, e ovviamente sono successe alcune cose, ha detto Rubio quando gli è stato chiesto se il viaggio fosse un tentativo di Washington per migliorare i rapporti con il papa. Lunedì, Trump ha detto al conduttore radiofonico di destra Hugh Hewitt che il Papa preferirebbe parlare del fatto che sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare, e non credo che sia una cosa molto buona.

Leone non ha mai detto che l'Iran dovrebbe avere armi nucleari, ma si è opposto alla guerra che Trump dice essere finalizzata a porre fine al programma nucleare iraniano. Teheran, che non possiede armi nucleari, nega di cercarle ma afferma di avere il diritto di sviluppare la tecnologia nucleare per scopi pacifici, compresa l'arricchimento, in quanto parte del Trattato di Non Proliferazione Nucleare. Gli Stati Uniti sono dotati di armi nucleari.

Risposta all'attacco di Trump, Leone ha detto di voler diffondere il messaggio cristiano parlando di pace, ma che le persone erano libere di criticarlo. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace, ha detto il papa. Se qualcuno vuole criticarmi per predicare il Vangelo... spero semplicemente di essere ascoltato per il valore delle parole di Dio. Leone ha anche respinto fermamente l'idea che sostenesse le armi nucleari, che la Chiesa cattolica considera immorali.

La Chiesa si è espressa da anni contro tutte le armi nucleari, su questo non c'è dubbio, ha detto. Rubio è cattolico, come il vicepresidente JD Vance. I due hanno incontrato Leone un anno fa dopo aver partecipato alla sua messa inaugurale. Burch è stato chiesto dopo un evento organizzato dalla sua ambasciata all'Università Gregoriana di Roma martedì se Rubio sperava di riparare il rapporto di Trump con Leone.

Non accetto l'idea che ci sia una profonda spaccatura, ha risposto l'ambasciatore. Rubio sta arrivando, ha detto Burch, in modo che Stati Uniti e Vaticano possano comprendersi meglio e lavorare insieme, se ci sono differenze, certamente per parlarne. Venerdì, Rubio incontrerà anche la premier italiana Giorgia Meloni, che ha difeso il papa. Il suo ministro della Difesa ha affermato che la guerra in Iran metta a rischio la leadership degli Stati Uniti.

Leone, che venerdì celebra il primo anniversario come leader della Chiesa cattolica da 1,4 miliardi di fedeli, ha mantenuto un profilo relativamente basso sul palco globale nei primi mesi del suo pontificato, ma è emerso nelle ultime settimane come un fermo critico della guerra contro l'Iran. Il papa ha anche criticato duramente le politiche anti-immigrazione della linea dura dell'amministrazione Trump.

E ha chiesto un dialogo tra gli Stati Uniti e la Cuba a maggioranza cattolica, che ha subito frequenti blackout a causa delle sanzioni degli Stati Uniti che Washington dice essere finalizzate a mettere pressione sul governo comunista a partito unico di Cuba





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