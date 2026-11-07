Marco Rubio riorganizza il Dipartimento di Stato: via Lewin per conflitti

Segretario di Stato Marco Rubio potenzia il controllo interno, allontanando Jeremy Lewin per mancato coordinamento e ridefinendo le regole di condotta.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha intrapreso una decisa azione per consolidare il controllo interno sul Dipartimento di Stato, ordinando ai funzionari di massima di mantenere rigorosa disciplina operativa. Questa direttiva, comunicata in una riunione recente con i vertici dell'amministrazione, pone un forte accento sulla necessità di evitare qualsiasi situazione che possa presentare conflitti di interessi o comportamenti non etici.

Tightening controls and Lewin departure

La comunicazione di Rubio ai suoi ufficiali superiori è avvenuta lo scorso giovedì, pochi giorni prima delle perdite elettorali subite dal Partito Repubblicano nelle elezioni di martedì scorso, il 7 novembre 2026. Questa mossa strategica avviene mentre le figure di spicco del partito cercano di distanziarsi da un'amministrazione Trump che sta diventando sempre più impopolabile agli occhi dell'opinione pubblica e dell'opposizione democratica.

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La riunione, a cui hanno partecipato circa una dozzina di sottosegretari di Stato, è seguita da vicino alla dimissioni ad alto profilo dell'Ambasciatore degli Stati Uniti in Grecia, Kimberly Guilfoyle, avvenute a metà ottobre. Guilfoyle si è difesa con forza dalle accuse di aver venduto accesso ai funzionari dell'amministrazione Trump in cambio di denaro, regali e favori, definendo le notizie come false e promettendo di difendere la propria reputazione sui social media.

Subito dopo gli incontri, il capo della politica del Dipartimento di Stato, Jeremy Lewin, è stato costretto a lasciare il suo incarico. Questa decisione è stata presa in parte a causa di preoccupazioni relative al fatto che Lewin stesse lavorando su questioni al di fuori della sua area di competenza senza un'adeguata coordinazione con il resto dell'amministrazione.

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Lewin, che aveva aderito al governo come parte del Dipartimento per l'Efficienza Governativa guidato da Elon Musk, ha contribuito alla smobilitazione dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, l'ente che supervisionava gli aiuti esteri americani. Le fonti hanno evidenziato che sia Rubio che altri membri del vertice erano frustrati dal "lavoro in autonomia" di Lewin e dal suo operare contro "certe direttive del Segretario".

Nonostante le voci di un licenziamento per motivi etici, nessuno delle persone intervistate da Reuters ha suggerito che la partenza di Lewin fosse legata a incidenti di condotta non etica. Il Dipartimento di Stato ha confermato che l'accordo era stato mutuamente concordato, definendolo il momento giusto per procedere.

Conflicts of interest and travel restrictions

Rubio ha esplicitamente dichiarato alla riunione che comportamenti non etici avrebbero comportato il licenziamento immediato, indipendentemente dal livello di collegamenti politici di un funzionario. Ha sottolineato che troppi ufficiali stavano prendendo decisioni o spingendo agende politiche senza la dovuta coordinazione, imponendo che le decisioni significative richiedessero la sua approvazione diretta o quella del Sottosegretario di Stato Christopher Landau.

Oltre alla questione Lewin, le frustrazioni di Rubio includevano l'eccessivo viaggio all'estero del personale politico. Di conseguenza, è stata introdotta una nuova regola rigorosa che richiede l'approvazione preventiva dell'ufficio di Rubio per tutti i viaggi politici del personale dipendente dal Dipartimento di Stato.

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Una circolare inviata da Rubio a tutto il personale pochi giorni dopo le dimissioni di Guilfoyle ha nuovamente ricordato ai diplomatici di "evitare conflitti di interessi". Sebbene i media avessero collegato questa circolare alla crisi dell'ambasciatrice in Grecia, Rubio ha negato tale legame, affermando di aver voluto inviarla settimane prima ma bloccata da motivi burocratici.

2028 election implications and Trump legacy

La corsa presidenziale del 2028 ha iniziato a prendere forma quasi immediatamente dopo che le elezioni intermediali di martedì 7 novembre hanno consegnato il controllo del Congresso ai Democratici. Il Vicepresidente JD Vance e il Senatore repubblicano Ted Cruz hanno offerto analisi sui social media X, interpretate da molti strateghi politici come dichiarazioni di intenti per la stagione delle campagne.

Sebbene Rubio abbia cercato di sminuire le notizie che lo vedono candidato potenziale, non ha escluso pubblicamente la possibilità di una sua entrata in gioco. La sua gestione del Dipartimento di Stato potrebbe emergere come un tema di discussione cruciale sulla pista di campagna, specialmente considerando le accuse di auto-interesse rivolte all'amministrazione Trump.

I Democratici, pronti a assumere il controllo del Congresso a gennaio, hanno dichiarato che metteranno sotto esame rigoroso i legami tra gli assistenti di Trump e i funzionari esteri. L'operato di Rubio, teso a razionalizzare il dipartimento e rimuovere elementi considerati problematici, potrebbe servire a ripulire l'eredità repubblicana o a preparare il terreno per future mosse politiche.