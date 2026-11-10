Marco Rubio: sanzioni e blocco navale contro l'Iran rendono inutili nuovi attacchi militari

Marco Rubio afferma che sanzioni e blocco navale Usa stanno danneggiando l'economia dell'Iran, rendendo superflue operazioni militari su larga scala.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato martedì 10 novembre 2026, a Parigi, di aver comunicato agli alleati del G7 che le sanzioni economiche e il blocco navale statunitensi stanno funzionando così bene da rendere superfluo che il presidente Donald Trump conduca operazioni militari su larga scala contro l' Iran. Le dichiarazioni sono arrivate al termine di due giorni di incontri con i partner del G7, durante i quali Rubio ha parlato ai giornalisti presso il George C. Marshall Center, situato all'interno dell'Hotel Talleyrand.

Nel corso del punto stampa, Rubio ha respinto con insistenza la tesi secondo cui non tornare all'azione militare equivarrebbe a una situazione di stallo o allo status quo. Secondo il segretario di Stato, la pressione economica sull'Iran è straordinaria e cresce ogni giorno. Rubio ha inoltre sostenuto che anche alcuni alleati regionali in Medio Oriente hanno fornito a Trump informazioni che confermano questa valutazione.

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Sanzioni e blocco navale: il meccanismo della pressione economica

La strategia descritta da Rubio si basa su due strumenti distinti. Il primo sono le sanzioni economiche, che gli Stati Uniti mantengono contro l'Iran da decenni e che mirano soprattutto a ridurre i proventi petroliferi di Teheran, a limitare l'acquisizione di componenti per armamenti e a tagliare i finanziamenti alle imprese controllate dai Guardiani della Rivoluzione islamica, forza dominante nell'economia iraniana.

Il secondo strumento è il blocco navale imposto da Washington, che secondo la ricostruzione di Reuters ha inflitto gravi danni economici al Paese. Rubio ha affermato che l'Iran non ha mai affrontato in passato un'incapacità così marcata di vendere energia sul mercato globale come accade oggi. Le sanzioni, da sole, non erano riuscite a piegare Teheran, mentre il blocco navale ha prodotto l'effetto più pesante.

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Le posizioni all'interno dell'amministrazione Trump

Lunedì 9 novembre 2026, Trump ha annunciato di voler sospendere i piani di attacchi militari contro l'Iran, dopo le richieste arrivate da diversi Paesi della regione, tra cui quella del primo ministro del Qatar, presentata durante i colloqui alla Casa Bianca. Rubio ha collegato direttamente questa decisione alla strategia economica: se gli stessi obiettivi possono essere raggiunti con pressioni economiche, secondo il segretario di Stato non serve ricorrere ai bombardamenti.

Una persona a conoscenza del ragionamento interno alla Casa Bianca ha riferito che il neo-nominato capo di gabinetto Stephen Miller e il segretario al Tesoro Scott Bessent preferiscono anch'essi la pressione economica agli attacchi militari. Il vicepresidente JD Vance, invece, sostiene la strada di un accordo con l'Iran. Trump, secondo la stessa fonte, è per ora convinto che un accordo sostenibile non sia possibile.

Il tema della guerra con l'Iran ha avuto anche un peso politico interno. Trump ha riconosciuto che il conflitto è stato una delle ragioni della sconfitta dei Repubblicani nelle elezioni di midterm per il Congresso, svoltesi la settimana precedente. Vance è considerato un possibile successore di Trump alla scadenza del mandato presidenziale, tra due anni, e su questo punto è stato più netto, affermando che il motivo della sconfitta è stata la guerra.

Effetti sull'Iran e sviluppi futuri della strategia Usa

Le informazioni disponibili indicano che Teheran ha finora resistito alle sanzioni, ma il blocco navale statunitense sta colpendo duramente l'economia iraniana. La questione centrale resta quindi la sostenibilità di questa pressione nel tempo, come sottolineato da Rubio, che ha descritto il danno come in costante aumento. La fonte non ha fornito dettagli su nuove scadenze o su un calendario preciso per eventuali decisioni future.

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Il quadro che emerge dalle dichiarazioni di Rubio e dalle indiscrezioni sulla Casa Bianca è quello di un'amministrazione divisa tra chi privilegia la leva economica e chi spinge per un negoziato. Al momento, la linea sostenuta dal segretario di Stato e condivisa, secondo la fonte, da Miller e Bessent punta a mantenere la pressione senza nuove operazioni militari su larga scala, mentre la prospettiva di un accordo con Teheran resta, per ora, improbabile secondo Trump.