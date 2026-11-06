Marco Rubio sostiene JD Vance per il 2028 e smentisce la sua rinuncia

Il segretario di Stato Marco Rubio dichiara il pieno appoggio alla candidatura di JD Vance. Smentisce le voci sul suo ritiro per concorrere alla Casa Bianca nel 2028.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso un netto sostegno al Vicepresidente JD Vance per la possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2028. Durante un'intervista con la rete televisiva Nbc, Rubio ha chiarito di non voler discutere ulteriormente della corsa elettorale del 2028, definendo il Vicepresidente un amico stretto e un candidato fenomenale per la massima carica dello Stato.

Il sostegno ufficiale di Rubio a Vance

"Non parlerò più del 2028, letteralmente", ha affermato Rubio, precisando che se JD Vance decidesse di correre per la Presidenza, egli sarebbe la prima persona a sottoscrivere il suo nome e a sostenerlo pubblicamente. Questa dichiarazione rafforza la posizione di Vance come uno dei principali contendenti all'interno del partito Repubblicano per le future elezioni della Casa Bianca, accanto alla figura stessa del Segretario di Stato.

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Le voci sul ritiro dalle posizioni governative

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Independent, Marco Rubio sarebbe disponibile a lasciare il dicastero degli Esteri per distanziarsi dalla politica estera verso l'Iran. L'articolo sosteneva che questa mossa servisse a preparare la sua futura campagna presidenziale, cercando di prendere le distanze dalla percezione di sconfitta del partito Gop alle recenti elezioni di midterm.

Tali accuse sono state categoricamente respinte dall'ufficio stampa del Segretario di Stato, che ha definito l'articolo del giornale una bufala priva di fondamento. La smentita ufficiale cerca di dissipare i dubbi sulla lealtà di Rubio nei confronti dell'amministrazione in carica e chiarire che non vi sono piani immediati per un suo abbandono della scena politica attiva in questo momento.

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Dinamiche interne al Partito Repubblicano

Rubio e Vance sono attualmente considerati i due candidati Repubblicani più probabili per la successione alla guida degli Stati Uniti nel 2028. La loro possibile competizione o collaborazione all'interno del partito rappresenta un fattore chiave per determinare le strategie elettorali future. Le dichiarazioni di Rubio potrebbero quindi influenzare significativamente le alleanze e le preferenze degli elettori repubblicani in vista delle primarie.

Impatto sulle prossime elezioni presidenziali

La dichiarazione di supporto di Rubio a Vance viene in un momento di alta tensione politica, dopo le recenti sconfitte elettorali del Gop. I commentatori analizzano come questa mossa possa consolidare la leadership repubblicana o, al contrario, creare divisioni interne se entrambi i politici decidano di concorrere per la stessa nomination. L'attenzione si sposta ora sul comportamento ufficiale di JD Vance, che finora non ha confermato o smentito le proprie intenzioni elettorali.

La situazione rimane in evoluzione, con le dinamiche del Partito Repubblicano che continuano a definirsi intorno alle figure di maggiore spicco. I próximos sviluppi dipenderanno dalle mosse strategiche di Rubio e Vance, nonché dalla reazione degli altri attori politici americani a queste potenziali candidature. L'opinione pubblica americana osserva con attenzione come queste dichiarazioni influenzeranno il panorama politico nei prossimi mesi.