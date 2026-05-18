Marcus Thuram e la provocazione durante i festeggiamenti dell'Inter: rischio sanzioni

L'attaccante Marcus Thuram è finito nel mirino della giustizia sportiva per aver sventolato uno striscione offensivo contro il Milan durante il giro trionfale per lo scudetto.

Il clima di euforia che ha avvolto la città di Milan o in occasione dei festeggiamenti per la conquista dello scudetto da parte dell' Inter è stato recentemente offuscato da un episodio che potrebbe portare a conseguenze disciplinari per uno dei protagonisti della stagione.

Marcus Thuram, l'attaccante francese che ha giocato un ruolo fondamentale nel trionfo nerazzurro, è finito al centro di una bufera mediatica e legale dopo un gesto compiuto durante il giro trionfale sulla città. Mentre il pullman scoperto attraversava le vie di Milano, trasportando i giocatori e lo staff tecnico in mezzo a una marea di tifosi in delirio, Thuram ha accettato uno striscione consegnatogli da un sostenitore.

L'atleta ha sventolato con entusiasmo il telo, sul quale campeggiava una scritta decisamente provocatoria e volgare: I derby vinti mettili nel c**o. Il messaggio era un attacco diretto e sprezzante verso l'AC Milan, suggerendo che le vittorie nelle stracittadine fossero irrilevanti di fronte al raggiungimento del titolo nazionale, ridimensionando così l'importanza dei successi locali del club rossonero rispetto al tricolore conquistato dai nerazzurri nel 2024.

Questo episodio non rappresenta un caso isolato nella storia delle rivalità calcistiche italiane, e i precedenti suggeriscono che la Commissione Disciplinare della Lega Serie A potrebbe non guardare con indulgenza a tale comportamento. In passato, gesti simili sono stati severamente puniti per preservare l'immagine del campionato e l'integrità dello sport.

Un esempio emblematico riguarda l'ex centrocampista del Milan, Alberto Ambrosini, che dopo la storica vittoria in Champions League ad Atene aveva preso di mira l'Inter con uno striscione altrettanto provocatorio, recante la scritta: Lo Scudetto mettilo nel c**o. In quell'occasione, la giustizia sportiva non aveva esitato a intervenire, concludendo la vicenda con una sanzione pecuniaria di 20.000 euro, cifra che comprendeva sia la multa personale per il calciatore che la responsabilità oggettiva del club milanista.

Altri casi simili, come quello del difensore della Roma che sventolò una bandiera raffigurante un ratto per beffeggiare la Lazio dopo un derby vinto, avevano portato a ammende di diverse migliaia di euro, a dimostrazione di come l'uso di simboli o scritte offensive venga sistematicamente sanzionato dalle autorità competenti. È quindi estremamente probabile che l'operato di Marcus Thuram finisca sotto la lente d'ingrandimento della Commissione Disciplinare.

La questione non riguarda solo l'offesa arrecata agli avversari, ma il superamento di quel limite sottile che separa la gioia legittima per un successo sportivo dalla mancanza di rispetto verso l'avversario e verso l'istituzione stessa del campionato. In un'era in cui i calciatori sono considerati modelli per milioni di giovani, l'uso di un linguaggio volgare esposto pubblicamente durante una manifestazione di massa assume una connotazione ancora più grave.

Mentre l'Inter continua a celebrare il proprio dominio domestico, il caso Thuram riapre il dibattito sulla condotta etica degli atleti durante le celebrazioni. Resta l'attesa per l'eventuale notifica della sanzione, che probabilmente seguirà il solco dei precedenti citati, trasformando un momento di esultanza in un costoso errore di valutazione disciplinare.

Il confine tra l'ironia sportiva e l'insulto è spesso labile, ma per le autorità della Lega Serie A, la tutela del decoro rimane una priorità assoluta, indipendentemente dal colore della maglia o dall'entità del trofeo vinto





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