Marefestival Salina: cast d'eccezione per i 15 anni del Premio Troisi

Il festival cinematografico, in programma dal 12 al 14 giugno sull'isola di Salina, celebra il quindicesimo anniversario del premio intitolato a Massimo Troisi con un ricco parterre di ospiti e iniziative culturali.

Un cast stellare si riunirà a Salina per celebrare i 15 anni del Premio Troisi durante il Marefestival, in programma dal 12 al 14 giugno.

L'isola diventerà un palcoscenico d'eccezione grazie alla presenza di personalità come il maestro Giancarlo Giannini, le attrici Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Aurora Quattrocchi e Corinne Cléry, l'attore Vincenzo Ferrera, il regista Marco Risi e Maria Grazia Cucinotta, madrina fin dalla prima edizione. Parteciperanno anche il sassofonista jazz Nat Minutoli e Gerardo Ferrara, celebre controfigura de Il Postino.

Il direttore artistico Massimiliano Cavaleri, che ha ideato la manifestazione insieme a Patrizia Casale e Francesco Cappello, dichiara: Trasformeremo l'isola di Salina in una capitale del cinema. Il festival si svolgerà nelle piazze dei Comuni di Santa Marina Salina, guidato dal sindaco Domenico Arabia, e di Malfa, amministrato dal neoeletto Giuseppe Siracusano. L'evento proporrà premiazioni, interviste, proiezioni, focus su temi d'attualità e eventi collaterali.

Tra gli incontri istituzionali spicca un talk show dedicato ai trasporti, occasione per inaugurare il nuovo porto di Malfa, definito un piccolo gioiello infrastrutturale dall'assessore Aricò, che sarà tra i relatori. L'obiettivo è fare il punto sulla mobilità dell'intero arcipelago eoliano. Salina non dispone di una sala cinematografica: come sottolinea il presidente Tarantino, il cinema va a casa delle persone e degli isolani. Commemorare Massimo Troisi serve a tenere viva la memoria di un riferimento prezioso del cinema italiano.

Tarantino esprime anche un legame personale con l'isola, legato all'amicizia con la compianta sindaca Clara Rametta, visionaria che coltivò il progetto di realizzare un cineteatro per le Eolie. Il Marefestival conferma così il suo impegno nel portare la cultura cinematografica in luoghi privi di strutture dedicate, trasformando temporaneamente le piazze in cinema all'aperto e creando occasioni di incontro tra artisti, istituzioni e pubblico.

La kermesse, cresciuta in quindici anni, rimane un appuntamento cruciale per il territorio e per la memoria del grande attore e regista napoletano





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marefestival Salina Premio Troisi Cinema Italiano Massimiliano Cavaleri Salina Eolie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kim Kardashian vs Alexandra Leclerc: gara di stile a colpi di lookKim Kardashian vs Alexandra Leclerc: al Gran Premio di Monaco le 'first lady' di casa Ferrari

Read more »

Intesa Sanpaolo ha lanciato un'Opas su Mps: ecco l'offerta'Premio del 12,5%, controllo su Mediobanca e circa 625 filiali'

Read more »

Kimi Räikkönen vince il Gran Premio di MontecarloMarco Antonelli, padre di Kimi Räikkönen, è emozionato per la vittoria del figlio nel Gran Premio di Montecarlo.

Read more »

Lincei, premio Feltrinelli alla parrocchia 'Sacra Famiglia' di GazaAlla parrocchia 'Sacra Famiglia' del Patriarcato Latino di Gerusalemme, a Gaza e sotto la giurisdizione del cardinale Pierbattista Pizzaballa, è assegnato dall'Accademia dei Lincei il premio straordinario Antonio Feltrinelli per un'impresa eccezionale di a...

Read more »