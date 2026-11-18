Il maresciallo ex carabiniere Giuseppe Spoto ha testimoniato a Pavia sull'inchiesta corruzione Garlasco. Negato ruolo nella squadretta Venditti e pagamenti Sempio.

Il maresciallo in congedo Giuseppe Spoto ha prestato testimonianza a Pavia nell'ambito dell'indagine della Procura locale sulla presunta corruzione legata al caso di omicidio di Sara Sempio. L'ex militare, che in passato ha gestito le intercettazioni telefoniche e ambientali sulla famiglia Sempio nel 2017, ha dichiarato di non aver mai partecipato a quella che viene definita la "squadretta" operata dall'ex aggiunto Venditti. Questa dichiarazione arriva a distanza di anni dagli eventi, quando l'archiviazione del caso di omicidio di Garlasco fu decisa con particolare celerità.

Testimonianza e gestione intercettazioni

Durante l'audizione durata circa tre ore, Spoto ha spiegato che le trascrizioni delle centinaia di registrazioni avvennero con la massima buona fede, utilizzando gli strumenti e le informazioni disponibili al momento. Il maresciallo, che lavorava nella sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Pavia, ha chiarito che non risulta iscritto nel registro degli indagati per l'accusa di corruzione. La sua figura era stata al centro delle attenzioni mediatiche per il ruolo tecnico assunto dieci anni dopo il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007.

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Negazione coinvolgimento squadretta Venditti

La posizione di Spoto è stata esaminata nel dettaglio dai magistrati pavesi che indagano su eventuali tentativi di influenzare le indagini per "ammorbidire" la posizione di Andrea Sempio, figlio della vittima. Durante l'interrogatorio, l'ex carabiniere ha reiterato la propria estraneità a qualsiasi ipotesi di passaggio di denaro o accordi illeciti. La sua testimonianza si inserisce nel solco della difesa dell'Aggiunto Venditti, le cui azioni sono state giudicate corrette nell'uso dei limiti di legge e nei confini delle proprie mansioni professionali. Spoto ha sottolineato come ogni attività fosse finalizzata a raccogliere prove, senza alcuna intenzione di depistare o occultare elementi.

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Collegamenti con avvocato Lovati

Le indagini della Procura di Pavia sembrano mettere in relazione le azioni di Spoto con la difesa dell'ex legale Simone Grassi, che è già stato ascoltato nei giorni precedenti. Inoltre, il percorso giudiziario tocca anche l'avvocato Lovati, già assolto dall'accusa di corruzione dalla Procura di Brescia. La figura di Andrea Sempio, nuovamente accusato del delitto di omicidio di sua madre, rimane centrale in questo contesto complesso. Le indagini attuali mirano a ricostruire se esistessero collegamenti tra i professionisti coinvolti e la volontà di alterare il regolare corso della giustizia nel 2017.

Impatto e prossimi passi processuali

La vicenda ha riaperto il dibattito sull'integrità delle indagini iniziali e sul comportamento di chi operava per conto della magistratura pavesa. L'audizione di Spoto rappresenta un tassello importante per comprendere le dinamiche operative del passato e valutare l'eventuale esistenza di illeciti. I magistrati stanno ora analizzando le dichiarazioni insieme alle altre prove raccolte durante questa fase investigativa. Non ci sono ancora date ufficiali per eventuali atti successivi o udienze, ma l'attenzione resta alta su tutti gli attori coinvolti nel caso che ha segnato l'opinione pubblica.